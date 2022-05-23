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拜登稱願意軍事介入保衛台灣 白宮重申美國對台政策不變

國情動向 16:23 2022/05/23

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美國總統拜登周一（23日）在日本表示，如果台灣遭受中國大陸的攻擊，願意使用武力來保衛台灣。

外電報道，拜登的言論似乎偏離美國對台的戰略模糊態度，恐惹北京不滿。白宮事後重申，美國對台灣的政策沒有改變。

（新增中國外交部回應）

中國外交部發言人汪文斌回應表示，對此堅決反對，中國將採取堅定措施捍衛國家主權和利益。他並稱，美國不應支持「台獨」。

繼續亞洲之行的拜登，周一與日本首相岸田文雄會談後共同見記者。被問到美國是否願意事介入保衛台灣？拜登回應稱，「是的，那是我們所做的承諾」。

他強調，同意一個中國政策，但是武力攻打的想法，單純通過武力奪取，就是不合適。他希望這樣的事情不會發生。

白宮重申對台政策沒有改變

拜登同時提到美國對台政策沒有改變。據彭博報道，拜登發表講話後，白宮發言人重覆了這一點，稱拜登重申「我們奉行一個中國政策」和「我們根據《台灣關係法》作出的承諾，向台灣提供軍事手段來保衛自己」。

另外，拜登也表示，希望見到台灣的現狀沒有單方面改變。他指出，解放軍軍機靠近台灣飛行是在冒險。他並稱美國將與其他國家站在一起，以確保北京不能對台灣使用武力。

拜登的言論恐惹北京反彈。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪上周與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）通話時，警告美方若執意打「台灣牌」，必將把局勢引向危險境地。中方亦多次強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，不容任何外來干涉。

拜登訪亞洲前 楊潔篪警告美：打「台灣牌」必將局勢引向險境

美官員指台灣未被納入印太經濟框架 北京曾這樣警告

責任編輯：林佩怡

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