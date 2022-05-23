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張文宏：Omicron傳播速度超過水痘 誘發炎症弱於流感

社會熱點 15:24 2022/05/23

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國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在公開報告指出，Omicron傳播速度在已有的傳染病中超過水痘，所以難以控制傳播，而引發的炎症弱於流感，但對於脆弱人群可能致死。

據《都市快報》報道，張文宏昨日（22日）在中華預防醫學會第7屆呼吸疾病預防與控制學術會議，發表題為「新冠肺炎全球流行背景下我國防控策略的實施」的演講報告，分析中國疫情形勢變化及未來防控模式。

他表示，Omicron的病毒繁殖率是1人可以傳染9.5人，傳播速度在已有的傳染病中超過水痘。上海仍流行Omicron BA2.2病毒變異株，感染人數已超過60萬。

他表示，上海60歲以上的人群中，僅62%有接種疫苗，已接種加強劑只有38%。死亡病例的疫苗接種率只有4.97%。在上海這波疫情中，脆弱人群是最大挑戰，對有心、腦、腎等基礎病，及糖尿病、免疫功能異常、高齡的感染者，病毒誘發較嚴重的炎症反應，目前死亡的病例基本都與特殊人群誘發的炎症反應，以及加重自身原發病有非常明確關係。

對於未來中國應開啟怎樣的防控模式，張文宏表示，中國的第一個經驗是擴大檢測，加大核酸檢測力度可壓下病毒傳播的速度；但民眾可能要在相當長的一段時間內反覆檢測核酸，對生活會造成一定影響。

他又指，上海這波疫情結束後及全國疫情可控後，對老齡化人群，特別對有基礎疾病的人群，疫苗強化接種應會提上日程。

他表示，中國仍然需採取一定程度的非藥物預防方法，包括保持社交距離、戴口罩、核酸檢測等，減低疫情傳播。

另外，他表示，中國早期的抗病毒治療還需提高，目前並不是所有人可在早期開始抗病毒治療，最好是病發5天之內開始，可大幅減少重症。

他強調，全球無症狀感染者的比例逐漸增加，重症比例進一步降低，抗疫的主要挑戰是處理脆弱人群。

張文宏領銜 首個國產新冠藥對抗Omicron研究結果發表

張文宏等撰文：上海人民正迎接走出此輪疫情曙光

【內地疫情】北京新增99感染創單日新高 上海感染續回落

責任編輯：袁瑋婧

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疫苗 新冠肺炎 口罩 新冠肺炎疫情 疫情 治療 流感 水痘 上海 傳染病

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