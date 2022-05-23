拜登宣布13國啟動印太經濟框架 中國未參與

美國總統拜登周一（23日）在東京宣布啟動印太經濟框架（IPEF），包括印度和日本在內的13個創始國家已經簽約，將研究如何執行協議以及中國是否可以加入的問題。中國國務委員兼外長王毅早前強調，企圖把亞太陣營化、北約化、冷戰化的各種陰謀都不可能得逞。

拜登說，美日將與其他11個國家一起啟動印太經濟框架。「這個框架是一個承諾，與我們在這個地區的親密朋友和夥伴合作，應對確保21世紀經濟競爭力最重要的挑戰。」

印太經濟框架的創始國包括：美國、日本、澳洲、印度、文萊、印尼、南韓、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國和越南。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）早前已證實，印太經濟框架沒納入台灣，但指美方尋求加深與台灣的經濟夥伴關係。

白宮表示，該協議沒有為加入國提供關稅減免或市場准入，但提供了一種解決從氣候變化到供應鏈彈性和數字貿易等關鍵問題的方法。

美商務部長：為亞太國家提供了一個在中國之外的選擇

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，啟動IPEF標誌著美國在該地區恢復經濟領導地位的一個重要轉折點，並為印太國家提供了一種不同於中國的處理這些關鍵問題的方法。

對於「印太經濟框架」，中國國務委員兼外長王毅早前表示，樂見有利加強區域合作的倡議，但反對製造分裂對抗的圖謀。他質疑，美方是推動世界經濟加快復甦，還是要人為製造經濟脫鉤、技術封鎖、產業斷鍊，加劇供應鏈危機？又問美國是否把經濟問題政治化、武器化、意識形態化，用經濟手段脅迫地區國家在中美間選邊站隊？強調企圖把亞太陣營化、北約化、冷戰化的各種陰謀都不可能得逞。

拜登目前在日本進行為期兩天的訪問，包括周二將與「四方安全對話」（Quad）峰會的日本、印度及澳洲領導人會晤。

日本讀賣新聞報道，從美日印澳「四方安全對話」峰會共同聲明草案中得知，四國有意在5G及生物技術領域強化官民合作，藉此對抗推動「軍民融合」的中國，且為了主導建構不依賴中國的半導體等供應鏈，4國將制訂共同原則。

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責任編輯：蒯宇澄

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