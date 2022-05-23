拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）

美國總統拜登周一（23日）在東京宣布啟動印太經濟框架（IPEF），包括印度和日本在內的13個創始國家已經簽約，將研究如何執行協議以及中國是否可以加入的問題。中國國務委員兼外長王毅早前強調，企圖把亞太陣營化、北約化、冷戰化的各種陰謀都不可能得逞。中國外交部發言人汪文斌強調，試圖孤立中國，最後只會孤立自己。

（新增中國外交部回應）

汪文斌今日回應表示，正如王毅國務委員兼外長所指出的那樣，中方同地區國家一樣，樂見有利於加強區域合作的倡議，但反對製造分裂對抗的圖謀。中方認為無論什麼名目的區域合作框架，都應該推進自由貿易，不應該搞變相的保護主義，應該有助於世界經濟復甦，不應該破壞產業鏈穩定，應該促進開放合作，不應該製造地緣對抗。美方應切實按照自由貿易規則辦事，而不是另起爐灶、另搞一套，衝擊現行的區域合作架構，開地區一體化的倒車。

汪文斌指出，美國是不是在把經濟問題政治化、武器化、意識形態化，用經濟手段脅迫地區國家在中美之間選邊站隊，美方欠地區國家一個說法。人為製造經濟脫鉤、技術封鎖、產業斷鍊，加劇供應鏈危機，只會給世界帶來嚴重後果，美國也不能例外。美方應當知錯改錯，而不是一錯再錯。亞太成功的密碼是合作共贏，不是零和對抗。亞太應該成為和平發展的高地，而不是地緣政治的決斗場，企圖把亞太陣營化、北約化、冷戰化的各種陰謀都不可能得逞。試圖拿一個什麼框架來孤立中國，最後只會孤立自己。

拜登今日表示，美日將與其他11個國家一起啟動印太經濟框架。「這個框架是一個承諾，與我們在這個地區的親密朋友和夥伴合作，應對確保21世紀經濟競爭力最重要的挑戰。」

印太經濟框架的創始國包括：美國、日本、澳洲、印度、文萊、印尼、南韓、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國和越南。這些參與國佔全球國內生產總值（GDP）的40%左右。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）早前已證實，印太經濟框架沒納入台灣，但指美方尋求加深與台灣的經濟夥伴關係。

白宮表示，該協議沒有為加入國提供關稅減免或市場准入，但提供了一種解決從氣候變化到供應鏈彈性和數字貿易等關鍵問題的方法。

美商務部長：為亞太國家提供了一個在中國之外的選擇

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，啟動IPEF標誌著美國在該地區恢復經濟領導地位的一個重要轉折點，並為印太國家提供了一種不同於中國的處理這些關鍵問題的方法。

對於「印太經濟框架」，中國國務委員兼外長王毅早前表示，樂見有利加強區域合作的倡議，但反對製造分裂對抗的圖謀。他質疑，美方是推動世界經濟加快復甦，還是要人為製造經濟脫鉤、技術封鎖、產業斷鍊，加劇供應鏈危機？又問美國是否把經濟問題政治化、武器化、意識形態化，用經濟手段脅迫地區國家在中美間選邊站隊？強調企圖把亞太陣營化、北約化、冷戰化的各種陰謀都不可能得逞。

拜登目前在日本進行為期兩天的訪問，包括周二將與「四方安全對話」（Quad）峰會的日本、印度及澳洲領導人會晤。

日本讀賣新聞報道，從美日印澳「四方安全對話」峰會共同聲明草案中得知，四國有意在5G及生物技術領域強化官民合作，藉此對抗推動「軍民融合」的中國，且為了主導建構不依賴中國的半導體等供應鏈，4國將制訂共同原則。

拜登抵日本 兩重頭戲料劍指中國 王毅狠批美國「印太戰略」

拜登稱願意軍事介入保衛台灣 白宮重申美國對台政策不變

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道