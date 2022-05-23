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新華社50集短片講習近平足跡開播 他曾在梁家河被跳蚤咬到成身包

社會熱點 15:40 2022/05/23

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中共二十大將在今年下半年召開，官媒新華社推出50集關於中共總書記習近平的紀錄片，講述「一路走來的習近平」。今日播出的第一集中，講述了15歲的習近平下鄉來到梁家河當知青，還經歷了「跳蚤關」等挑戰。

50集《足跡》短片的內容跨越40多年。在新華社發布的預告片中，導言從習近平15、16歲「從大城市來到窮鄉僻壤」說起，並稱他在工作的地方敢「冒天下之大不韙」指出問題、帶大家走出困境等，預告片提到習近平「40多年很長，他的足跡遍及大江南北。40多年也可以很純粹，一路走來，方向從未改變」。

今日公布的第一集中提到，1969年，15歲的習近平下鄉來到陝西延安梁家河成為一名知青，他在那裡度過了7年的青春歲月，闖過了「五關」：跳蚤關、飲食關、生活關、勞動關，還有思想關。

影片截圖。

影片連結

片中，習近平自述：「我一去最受不了的就是跳蚤，我這個皮膚很過敏，一咬就是成片的紅包，最後紅包就變成水泡了。」為了克服跳蚤關，知青們想了很多辦法，盡量保持窯洞裡外地面乾淨，減少跳蚤出現的可能；在進入窯洞和上炕前抖動褲筒，把身上的跳蚤抖掉。

習近平出席共青團成立百年大會：注重發展黨員 確保紅色江山永不變色

在飲食上，知青們吃的最多的是玉米糰、小米、雜麵，蔬菜就是蒸土豆或水煮白菜。習近平自述：「我們曾經可能都有幾個月不吃肉的經歷。」此外，還要學著捻毛線，織羊毛襪子，縫衣服和被子的活都是自己做。

中共二十大前，官媒動作頻頻，新華社4月18日起已在官網開闢「近鏡頭.溫暖的瞬間」專欄，以照片回顧習近平的執政。據專欄描述，中共十八大以來，習近平「謀劃國內外大局、推進改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍各項事業呈現嶄新局面」。

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責任編輯：尹航

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習近平 延安 新華社 紀錄片 內政 中國共產黨

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