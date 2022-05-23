拜登亞洲行之際 王毅：拒絕軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀

美國總統拜登展開亞洲行、宣布啟動「印太經濟框架」等之際，中國國務委員兼外長王毅周一（23日）表示，亞太再次站在歷史的十字路口，呼籲旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀。

稱冷戰思維泛起 亞太站在歷史十字路口

王毅以視像方式出席聯合國亞太經社會第78屆年會開幕式，他致辭稱，百年變局同世紀疫情疊加共振，冷戰思維沉渣泛起，單邊主義大行其道，國際秩序受到嚴重衝擊，亞太再次站在歷史的十字路口。

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他強調，亞太的和平繁榮不僅關乎本地區命運，更關乎世界未來。亞太概念不應被稀釋，亞太合作不應受干擾。要以史為鑑，銳意進取，攜手構建亞太命運共同體，再創亞太合作新輝煌。

不能把本國安全 建立在他國不安全上

他提到3點，一是毫不動搖維護和平穩定，堅持維護聯合國憲章宗旨和原則，旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀。堅持共同、綜合、合作、可持續安全觀，不能把本國安全建立在他國不安全基礎之上。堅持通過對話協商以和平方式解決爭端，反對一切在地區渲染緊張、挑動對立的言行。

二是齊心協力促進經濟發展，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，推動建立亞太自貿區，建設開放型亞太經濟和世界經濟。三是優勢互補實現合作共贏，加強發展政策對接，深化減貧、糧食安全、抗疫、綠色發展、數字經濟等領域務實合作，形成倍增合力，為落實2030年可持續發展議程做出亞太貢獻。

王毅強調，亞太是中國安身立命之所。中國將繼續立足亞太、造福亞太，以實際行動為亞太長治久安和可持續發展做出更大貢獻。

中國將堅定捍衛亞太和平，願同亞太各國加強對話合作，落實好全球安全倡議。中國並將堅定促進亞太發展，擴大高水平對外開放，推動高質量共建「一帶一路」，促進亞太互聯互通，維護區域產業鏈供應鏈安全穩定，願同各國一道實施好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）和《數字經濟夥伴關係協定》。

中國並將堅定參與亞太合作，適時舉辦全球發展高層會議，加大資金支持力度，推動建立各方參與的項目庫。中國將堅定支持聯合國亞太經社會的工作，會同成員落實好《亞太貿易協定》、汎亞鐵路網等重大項目建設。

責任編輯：林佩怡

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