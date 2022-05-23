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國家移民管理局：不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友

國情動向 16:01 2022/05/23

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新冠肺炎疫情未止，國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤周一（23日）表示，外防輸入形勢依然嚴峻，不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友，提醒盡量做到非必要、非緊急不出境，還列出那些情況將及時審批出入境證件。

當局並將深入貫徹疫情防控「外防輸入，內防反彈」的總策略，根據全球疫情形勢變化，不斷完善優化出入境管理政策措施。

國務院聯防聯控機制周一召開發布會，劉海濤表示，當前的疫情仍處於全球大流行階段，病毒不斷變異，輸入病例較多，國際旅行風險依然較高，外防輸入的形勢依然嚴峻。短期出國，有出即有入，國際航班尚未全面恢復，短期出國人員如果滯留境外，將增加染疫風險，給個人和家庭造成不必要損失。

他指出，目前組團出國旅遊活動仍然暫停，也不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友。當局提醒，盡量做到非必要非緊急不出境，切實保護個人健康和生命安全，共同維護來之不易的防疫抗疫戰略成果。

國家移民管理局：「綠卡剪角」傳言不實 上海邊檢闢謠「收走護照」

內地疫下多家航空公司資不抵債 業界恐持續惡化

因應一系列情況 當局將及時審批出入境證件

而根據移民局的部署要求，各級移民管理機構將繼續積極保障服務境內外企業、中外人員復工復產的需要，和其他合理的出入境需求。

對於出國境參加防疫抗疫、醫療救助、運送救災物資、運輸生產生活物資；參與重點工程項目及有組織勞務派遣、就業；從事商務、科研、留學、考試、學術交流活動；就醫、照顧探望危重病人、處理親屬喪事、照護老人兒童孕產婦、參加親屬婚禮畢業禮、家庭團聚、處理境外突發緊急情況等必要事由及其他處理緊急個人事務的，移民管理機構將及時審批出入境證件，對情況特別緊急的，還將提供「綠色通道」便利。

同時，當局將加強安全風險提示，依法加強出入境管理。對申請前往戰亂動盪、局勢緊張、治安不靖等國家和地區的，加強提醒勸導，建議暫不出境；對持用偽假、騙取等無效證件，阻止出境並按規定處理；對涉嫌出境從事電詐、賭博以及涉毒、涉黑等活動，深入調查，堅決打擊跨境違法犯罪。

責任編輯：林佩怡

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