衛健委：北京聚集性和零星散發疫情交織 上海防反彈壓力仍然較大

國家衛健委今日（23日）指出，近期，全國疫情整體呈現穩定下降態勢，上海疫情整體向好，但防反彈壓力仍然較大，而北京聚集性疫情和零星散發病例交織，局部地區和重點人群仍有感染風險。

國務院聯防聯控今日召開新聞發布會，疾控局副局長、一級巡視員雷正龍表示，近一周以來，全國每天新增本土感染者已經降至1200例以下，波及範圍進一步縮小。

上海新增病例連續8天低於1000宗

雷正龍介紹，當前，上海新增報告感染人數持續下降，已連續8天每天新增低於1000宗，但是防反彈壓力仍然較大，個別點位和社區風險仍有波動，疫情防控成果仍需進一步鞏固。

四川廣安鄰水疫情處于波動下降期，疫情傳播風險較前期有所降低。天津、吉林近期有聚集性疫情發生，需加快檢測和風險點位排查。河南、安徽、江西、遼寧等地疫情已得到有效遏制，疫情形勢趨於平穩。

雷正龍表示，當前，中國疫情形勢仍然較為嚴峻複雜，國家衛生健康委將繼續指導各地科學精準防控，堅定信心、堅定決心，完善防控體系，進一步優化防控措施，聚焦聚集性疫情處置，強化早期防控能力，健全完善分類救治體系，繼續推進疫苗接種等各項工作，努力以最小範圍、最短時間、最低代價控制住突發疫情，堅決築牢疫情防控屏障。

完善常態化監測機制

衛健委新聞發言人米鋒則表示，中國現有本土確診病例和無症狀感染者連續27天下降，但又有新的本土聚集性疫情發生，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

他表示，要以口岸地區防控為重點加強外防輸入，人、物、環境同防，堅決守住防線。要提速處置聚集性疫情，完善常態化監測機制，健全完善分類救治體系，以老年人為重點，有序推進新冠病毒疫苗同源和序貫加強免疫接種。

他還提到，要努力在群眾基本醫療和生活不受影響情況下控制疫情，依法依規落實各項防控措施，不搞簡單化、一刀切。

據國家衛健委通報，上海昨日（22日）新增本土個案558宗，北京99宗。四川廣安新增31宗，當局今日宣佈，鄰水縣已社會面清零。

張文宏：Omicron傳播速度超過水痘 誘發炎症弱於流感

【內地疫情】北京新增99感染創單日新高 上海感染續回落

責任編輯：袁瑋婧