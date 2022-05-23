台灣本土病例連續4天下降 1歲男童在家午睡猝死後確診

台灣今日（23日）新增66,247宗本土新冠肺炎確診病例，較上日下降1.3萬宗，連降4天，當日新增173宗中重症、40人死亡，包括兩名兒童病逝，島內最小死亡個案1歲男童，在家午睡猝死，送醫搶救不治後才採檢確診。

針對死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，年齡1歲至90多歲以上，新增2名兒童死亡個案，其中1名1歲男童無慢性病史，家中午睡時被家人發現昏迷，無心跳、呼吸，緊急送醫急救無效，法醫無發現外傷，到院採檢結果為陽性確診，推斷死因為新冠肺炎。

另一名死亡兒童個案為3歲男童，亦無慢性病，上周出現發燒症狀，之後高燒至40多度，出現四肢發紺狀況，送醫急診發現男童已意識喪失、四肢痙攣、抽搐，有肺炎、腦水腫狀況。這名男童合併腦炎缺氧、神經性休克，頭部僵硬，搶救期間使用瑞德西韋及降腦壓藥物等，仍然不治，死因為腦炎合併神經性休克，是島內第6名染疫腦炎兒童個案。

據了解，台灣已累計14名兒童重症，6例合併出現腦炎症狀；4名兒童死亡，其中3人死因為腦炎。

羅一鈞提醒，兒童8大重症前驅症狀，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等。若家有確診兒童，家長觀察到兒童出現上述任何一項症狀，應趕緊將小孩送醫評估與治療。

責任編輯：林佩怡

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