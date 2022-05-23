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回應拜登涉台言論 外交部：不要站在14億中國人民的對立面

國情動向 16:52 2022/05/23

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中美在台灣問題上角力升溫，美國總統拜登周一（23日）在訪日期間表示，若台灣受到中國大陸的攻擊，美國願意軍事干預保衛台灣，被認為偏離美國戰略模糊態度。白宮之後重申，美國對台政策沒有改變。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中方對美方的言論表示強烈不滿和堅決反對，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，不要站在14億中國人民的對立面。

勿向「台獨」發出任何錯誤信號

汪文斌表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。

他說，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，不要站在14億中國人民的對立面。

他強調，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守有關不支持「台獨」的重要承諾，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免對台海局勢和中美關係造成嚴重損害。中方必將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，「我們說到做到」。

拜登稱願意軍事介入保衛台灣 白宮重申美國對台政策不變

拜登亞洲行之際 王毅：拒絕軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀

責任編輯：林佩怡

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