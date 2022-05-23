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「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問

社會熱點 17:45 2022/05/23

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內地新冠肺炎疫情及封控措施衝擊消費，據報有居住上海的經濟學家，因「被關在家裡兩個月了，沒有消費」，信用卡1個月的消費賬單僅11.4元（人民幣，下同），還遭銀行致電詢問關心。

中國首席經濟學家論壇研究院副院長林采宜上周在微博發文，開首便寫「說『不惜一切代價』的人，都是因為自己沒有成為『代價』」。並附上一張截圖，顯示她的招商銀行信用卡5月份賬單為11.4元，還款日為6月3日。

銀行問用卡有否不順心 「線下物流停了 還網購什麼？」

林采宜稱，招商銀行私人銀行部的客戶經理，從總行（深圳）打電話給她，問她「最近兩個月在信用卡用卡方面有沒有遇到什麼不順心的事」。

「我知道這是委婉的問法。估計她內心準是以為我拋棄招行信用卡改用他行卡，即便是破產了、失業了也不至於一個月的賬單只有11.4元」她寫道。

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她回應對方說，被關在家裡兩個月了，沒有消費。對方追問網絡上也沒有消費嗎？她便回答說：「線下物流停了，還網購什麼呀？」

林采宜表示，11.4元是購買騰訊音樂的費用，這個不需要物流。「人流停了，所有服務業的消費都沒有了，物流停了，連網購的商品消費也沒有了」。

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「這兩個月沒在上海呆著 體會不到封城代價」

她續表示，「一個私行客戶，月信用卡賬單11.4元，多少商戶還活得下去？這兩個月沒有在上海呆著的人，真的體會不到封城的代價」。

資料顯示，林采宜現居上海，是復旦大學經濟學博士，上海新金融研究院特邀專家、中國首席經濟學家論壇理事及中國國際金融論壇專家顧問委員會委員。現任中國首席經濟學家論壇研究院副院長。

林采宜這則帖文，也引來網民關注。有人留言問到，「為什麼新加坡泰國都解封了，我們還要這麼嚴格的抗疫措施呢？」亦有人表示，自己作為代價很長時間，但依舊願意繼續代價，因為不希望醫療系統發生擠兌。

責任編輯：林佩怡

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