拜登稱願軍事保衛台灣 大陸學者批美不遮掩地突破底線

美國總統拜登周一（23日）表示，若台灣遭受中國大陸的攻擊，美國願軍事干預以保衛台灣，被視為偏離戰略模糊態度，後來白宮重申美國對台政策沒有改變。

有大陸學者認為，拜登上台後對台政策立場的變化已經公開化、不遮掩地突破底線。也有學者稱直言「這個問題非常嚴重」，警告若美國政府要以軍事手段保衛台灣，中美之間的大戰或不可避免。

拜登稱願意軍事介入保衛台灣 白宮重申美國對台政策不變

回應拜登涉台言論 外交部：不要站在14億中國人民的對立面

美欲把「台灣牌」用到極致 十分危險

據《旺報》報道，中國人民大學國際關係學院教授李慶四表示，拜登上台後對台政策立場的變化已經公開化、不遮掩地突破底線、對台灣「獨立」地位的不斷明朗化，甚至進入到參眾議院，這反映美國從政府官員與國會，都前所未有要把台灣這張牌用到極致、榨乾剩餘價值已到了十分危險的地步。

他認為，一旦台海爆發戰火，即使美國、日本等提供軍事援助，台灣多數人民的財產與生命並沒有任何保障。在美國政客不擇手段近似瘋狂的背景下，更應該謹慎行事的是台灣政府與人民。

對於拜登的涉台言論，《東森新媒體ETtoday》引述上海東亞研究所助理所長包承柯直言，「這個問題非常嚴重」。他表示，拜登保衛台灣的立法根據是什麼？「台灣是中國的一部分，在台灣的任何軍事行動不是侵略，是解放台灣」。

他並指出，台灣問題是中國的內政，不允許外國政府干涉；中美在台灣問題的較量和衝突是必然，中方不會輕易退讓。他強調，若美國政府要以軍事手段保衛台灣，「那中美之間的這場大戰是不可避免的」，相信中國政府會拿出最堅定的立場表明態度。

在北京，外交部發言人汪文斌回應拜登的言論時稱，在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。

他敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守有關不支持「台獨」的重要承諾，在台灣問題上謹言慎行，不向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號，以免對台海局勢和中美關係造成嚴重損害。中方將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，「我們說到做到」。

拜登訪亞洲前 楊潔篪警告美：打「台灣牌」必將局勢引向險境

責任編輯：林佩怡

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