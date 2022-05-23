李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等

央視周一報道，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道，確保運行在合理區間。

會議決定實施6方面33項措施，涉及財政、金融、穩產業鏈供應鏈、促消費和有效投資、保能源安全、做好失業保障等，包括在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元（人民幣，下同），全年退減稅2.64萬億元；今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍；階段性減徵部分乘用車購置稅600億元；因城施策支持剛性和改善性住房需求等。

經濟下行壓力持續加大 穩住基本盤

會議指出，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難。發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。要堅定信心，果斷應對，加快落實中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策，並加大實施力度，按照總體思路和政策取向採取一攬子針對性強、有力有效的區間調控舉措，穩住經濟基本盤。

會議決定，實施6方面33項措施，主要包括：

一、財政及相關政策。在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，全年退減稅2.64萬億元。將中小微企業個體工商戶和5個特困行業緩繳養老等社保費政策延至年底，並擴圍至其他特困行業，預計今年緩繳3200億元。將失業保險留工培訓補助擴大至所有困難參保企業。國家融資擔保基金再擔保合作業務新增1萬億元以上 二、金融政策。今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍。對中小微企業個體工商戶貸款、貨車車貸、遇困個人房貸消費貸，支持銀行年內延期還本付息；汽車央企發放的900億元貨車貸款，要銀企聯動延期半年還本付息。 三、穩產業鏈供應鏈。優化復工達產政策。保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限制，一律取消不合理限高等規定和收費。有序增加國內國際客運航班。 四、促消費和有效投資。階段性減徵部分乘用車購置稅600億元。因城施策支持剛性和改善性住房需求。新開工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊小區改造、地下綜合管廊等項目，引導銀行提供規模性長期貸款。 五、保能源安全。落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策。再開工一批能源項目。 六、做好失業保障、低保和困難群眾救助等工作，視情及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。

會議強調，要增強緊迫感，狠抓落實。有關部門要對一攬子措施盡快逐項細化並公布實施。國務院將對地方落實穩經濟舉措進行督查，地方政府要抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策。

李克強提新舉措能出盡出 穩經濟增量政策呼之欲出

李克強：經濟下行壓力進一步加大 新舉措5月能出盡出

責任編輯：林佩怡

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