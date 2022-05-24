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清華大學博士報考長沙協警引熱議 校方：查無此人（第二版）

社會熱點 10:47 2022/05/24

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近日網民發現一長沙公布的協警報考名單裡，一位學歷寫著清華大學博士的女生赫然在列，且最終未被錄取，加上內地最近失業率高漲，引起輿論熱議。校方今日（23日）回應指，學籍庫內查無此人。

（新增官方最新通報）

據官方通報，當事人張某網上報名時謊稱「清華大學博士」，其從山東一所二本學院本科畢業，常臆想在清華大學讀博士，並在多地民營企業求職時謊稱學歷。目前，此事正在進一步調查之中。

長沙市岳麓區於上周六（21日）公布的《岳麓區2022年招聘警務協助人員報考審核通過名單公告》，在通過「警務協助人員崗位二」審核的人員表格中，出現了眾多大學和碩士，其中一位1994年出生的張姓女博士，特長備註為「清華大學」，另有研究生10人，大學生349人。

公告顯示，根據招聘程序，已完成警務協助人員報名和資格審查，即將參加體能測試。

學歷限制為大專

據悉，此次「警務協助人員崗位二」計劃招錄10人，要求為35周歲以下的女性，最低學歷限制為大專，專業不限，有財務、文字工作經驗者優先。

此事引發熱議，有網民認為「博士干輔警，有點浪費」，也有網民認為，「高學歷人員，做基層工作也可以啊。這都是個人選擇」、「職業無貴賤，人生多一段經歷不好嗎。」

清華大學學籍庫無此人

不過，據新京報報道，清華大學學生職業發展指導中心主任張超回應稱，反覆查證發現，今年的畢業生當中沒有叫這個名字的學生，所以顯然不是今年的畢業生。

報道引述張超稱：「我們又查詢了在校生信息庫，在校生中只有一位同名學生，但這位學生的出生年月、身高、手機號等信息和網上公示人員信息並不相同。」

「就該報考人員信息與學校學籍庫進行比對，往屆生、應屆生、在校生等所有信息庫中均沒有找到與之匹配的學生信息。」張超表示，「經過反覆查證，清華大學沒有這個人」。

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責任編輯：袁瑋婧

 

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