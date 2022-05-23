內地就業形勢嚴峻 這些領域正在擴大招聘

內地4月16～24歲城鎮人口調查失業率高達18.2%，同時今年應屆大學生超過千萬創新高，就業形勢在疫情下越發嚴峻。

據第一財經報道，疫情下，為實體企業解決困難的同時，全國多地和多個領域也在想辦法儘可能多地吸納人才，提供就業。那些受疫情衝擊較小，並且在人員素質和數量上都需要提高的領域，成為了近期加大招聘力度、擴大引入人才規模的重點。

醫學衛生人才需求激增

報道指，近期，江蘇省衛生健康委員會發佈招聘公告稱，將繼續組織全省基層醫療衛生機構公開招聘急需緊缺醫學人才，報名從5月27日開始。其中，江蘇省共有12個設區市38個縣（市、區）所轄的399個鄉鎮衛生院和社區衛生服務機構參加招聘，共設招聘崗位1074個，計劃招聘1403人，進編的崗位八成以上。

本次招聘崗位主要是「招人難」的專業崗位，即基層醫療衛生機構（指鄉鎮衛生院、社區衛生服務機構）急需緊缺人才的專業崗位和近2年未招到人員的崗位，具體包括臨床醫學類、中醫學類、公共衛生類、醫學技術類、護理類、藥學類和公共衛生管理類這幾類專業崗位。

該公告明確，2020年、2021年的高校畢業生，若仍未落實工作單位，其檔案關係仍保留在原畢業學校等情況，可應聘面向2022年畢業生的崗位。參加基層服務項目的人員，如參加服務項目前無工作經歷，服務期滿且考核合格後2年內的，可應聘面向2022年畢業生的崗位。以普通高校應屆畢業生應徵入伍服義務兵的人員，退役後1年內的，可應聘面向2022年畢業生的崗位。

與此同時，江蘇蘇州工業園區、無錫高新區、徐州、鎮江、鹽城、宿遷等地衛生健康領域的事業單位，也在近期開放了總計上千個崗位。

不只江蘇，上海、浙江、山東、湖南等多地也在加緊招聘相關醫學人才。此外，學前教育教師、中小學教師等崗位也是近期各地事業單位招聘的重點。以山東為例，在5月下旬開放的教育相關崗位的報名數量，就接近2000個。

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汽車製造業吸納就業

從民企來說，金李認為，目前有幾個吸納就業較好的行業，比如，新能源新材料、生物醫藥以及智能製造，尤其是汽車製造行業。

5月16日，人力資源和社會保障部聯合多家單位啟動百日千萬網絡招聘專項行動，搭建全國統一、多方聯動的網絡招聘平台。行動將持續至8月25日，預計提供超千萬個就業崗位。聚焦需求量大、緊缺熱門、發展前沿的領域，每周推出多個行業專場，首周專場就涉及醫藥、汽車、智能製造等7個行業，首周崗位需求600萬人次。

獵聘發佈的《2022金三銀四互聯網大廠吸引力洞察》則顯示，今年3～4月，儘管互聯網大廠開放的招聘職位相比去年同期有所降低，但想進大廠的年輕人卻不減反增，投遞大廠的應屆畢業生按年增長近20%。

與此同時，願意降薪跳槽的互聯網大廠人數同比增長了11.67%。「轉行」也成為互聯網大廠離職人才的一大流動趨勢，轉向去細分領域的高科技公司或獨角獸企業。今年想從互聯網大廠轉行能源化工、機械製造、製藥醫療、交通貿易的人才數量急劇增加，比去年增長69.62%、64.88%、63.62%、61.55%。

二三線和新城有空間

從區域而言，不少二線或三線城市集聚了越來越多的智能製造企業，一線城市的「新城」作為人才窪地，也具有較大的人才吸納空間。比如，在長三角一體化的進程中，江蘇南通、常熟等地智能製造產業集聚，對人才的需求較大。

2022年1月6日，上海五個新城集中開工（簽約）項目共計40個，涉及高端產業、科創、基礎設施、重大民生等領域，總投資額1328.2億元。上海近日的《通知》明確提出，各部門、各高校要用好自貿試驗區、五個新城等人才集聚政策，鼓勵引導高校畢業生到本市自貿試驗區、五個新城等重點區域就業。

疫情之下，部分創新創業也存在新增就業機會。金李提出，比如，外貿和跨境電商發展勢頭良好，是少數受疫情影響較小的行業，屬於高素質的勞動密集型行業,畢業生在這些行業可以找到不少機會，無論是加入現有企業還是創業開店鋪，門檻都不高。同時，要鼓勵發展部分不那麼高端，但是吸收較多就業的產業。比如幼兒園、小學的生均教師比低，城鄉醫院護士總量不夠，城鄉村社幹部力量不足，都應當補充。

針對疫情和金融等社會風險，金李建議，還可考慮以購買服務的形式吸收一批大學畢業生取代志願者作為檢測和流調的常態化配置，時間約定為二年左右，如果按平均每萬名居民配置一名風險宣講和處置人員，全國14億人口可以配置14萬名左右，超過應屆大學畢業生的1%。

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責任編輯：袁瑋婧