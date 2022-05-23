房貸利率步入「4.25%時代」 業內料非一線城市將逐步執行下限

今日（23日）起全國各大銀行已經開始按照4.45%的5年期以上LPR掛鈎房貸利率，疊加前期央行對新增首套住房貸款利率下限下調的20個基點，包括天津、蘇州、青島等城市部分銀行已經按照最低4.25%利率辦理新增首套房貸款，屬於當前最低。

第一財經引述招商證券銀行業首席分析師廖志明表示，隨着房地產政策明顯放鬆，一線城市外的區域大多將逐步執行全國下限利率。

據第一財經報道，在人行、銀保監會發文後已有多地銀行將利率下限在基準利率基礎上下調20個基點，蘇州、青島、濟南、鄭州、天津等地部分銀行首套房利率可低至4.4%。此次LPR下調後，各地首套房利率水平也隨之進一步下調，新增購房者可以按照4.25%的最新下限辦理購房貸款，其中既有大行也有股份行、城商行。

北京周邊多地房貸利率鬆動 張家口首套房首付比例降至20%

一線城市未執行

但相比之下，一線城市房貸利率普遍未貼近下限。其中，北京多數銀行仍維持首套房5%（LPR+55基點）、二套房5.5%（LPR+105基點）利率水平，廣州大行首套房最低可以做到5.05%（LPR+60基點）。

報道引述工商銀行北京某支行個貸人員表示，「北上廣深都沒有執行（LPR基礎上）下調20基點，具體會不會執行不清楚。」

廖志明預測，隨着越來越多城市區域逐步執行全國下限利率，新發放個人住房貸款加權平均利率有望降至4.6%左右，較3月份低近90個基點。

此外，繼杭州、南京、東莞、無錫、武漢等熱門城市對多孩家庭推出「優惠套餐」，刺激改善型需求之後，近期更多城市正嘗試進一步鬆綁「四限」政策，部分區域限購、限售門檻逐漸降低或取消，活躍二手房市場的傾向更加明顯。5月23日，哈爾濱正式宣佈廢止2018年出台的樓市區域性限售政策，全面放開二手房交易、推動商品房去庫存。

業內普遍預測，連續8個月量價齊跌的地產銷售有望逐步回暖。

報道亦指，近期也有個別城市出現鬆綁政策「一日游」現象，業內人士認為，在一系列「托底」政策支持下，「房住不炒」依然是底線。

官媒：樓市限購政策鬆綁之際 「房住不炒」仍是底線

責任編輯：袁瑋婧