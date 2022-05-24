北京新增感染回落至48宗 豐台管控區管控時間延長3日

北京和上海本土疫情繼續回落。北京昨日（23日）新增41宗確診及7宗無症狀感染，出現多宗病例的豐台區，決定將管控區的管控時間延長3日；上海新增58宗確診及422宗無症狀感染。

北京豐台區自5月17日6時至5月24日6時對部分區域實行管控措施。因管控期間管控區域內出現新增病例，管控時間延長3天至5月27日6時。

管控區域內，各小區實行封閉管理，人員除進行核酸檢測、取快遞、扔垃圾外，足不出戶。福利機構、養老服務繼續實行封閉管理；網吧、酒吧、棋牌室、洗浴、足療、KTV、密室、電影院、圖書館等所有室內文化娛樂、體育健身場所和各類培訓機構等非必要保障單位繼續暫停經營。

另一邊廂，上海疫情繼續回落，昨日新增58宗確診及422宗無症狀感染，其中39宗確診為既往無症狀感染者轉歸，19宗確診和422宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增1宗境外輸入性無症狀感染者，在閉環管控中發現。

當日新增1宗本土死亡。患者女性，85歲，合併有高血壓3級（極高危）、腦梗死後遺症、阿爾茨海默病、帕金森病等基礎疾病，入院後因突發心源性猝死，經搶救無效死亡。死亡原因為基礎疾病。

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責任編輯：尹航

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