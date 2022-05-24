  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (二) 10:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京新增感染回落至48宗 豐台管控區管控時間延長3日

社會熱點 09:51 2022/05/24

分享：

分享：

北京和上海本土疫情繼續回落。北京昨日（23日）新增41宗確診及7宗無症狀感染，出現多宗病例的豐台區，決定將管控區的管控時間延長3日；上海新增58宗確診及422宗無症狀感染。

北京豐台區自5月17日6時至5月24日6時對部分區域實行管控措施。因管控期間管控區域內出現新增病例，管控時間延長3天至5月27日6時。

管控區域內，各小區實行封閉管理，人員除進行核酸檢測、取快遞、扔垃圾外，足不出戶。福利機構、養老服務繼續實行封閉管理；網吧、酒吧、棋牌室、洗浴、足療、KTV、密室、電影院、圖書館等所有室內文化娛樂、體育健身場所和各類培訓機構等非必要保障單位繼續暫停經營。

另一邊廂，上海疫情繼續回落，昨日新增58宗確診及422宗無症狀感染，其中39宗確診為既往無症狀感染者轉歸，19宗確診和422宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增1宗境外輸入性無症狀感染者，在閉環管控中發現。

當日新增1宗本土死亡。患者女性，85歲，合併有高血壓3級（極高危）、腦梗死後遺症、阿爾茨海默病、帕金森病等基礎疾病，入院後因突發心源性猝死，經搶救無效死亡。死亡原因為基礎疾病。

「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問

衛健委：北京聚集性和零星散發疫情交織 上海防反彈壓力仍然較大

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
上海 北京 疫情 傳染病

上一篇文章

【猴痘病毒】宿主其實並非猴子 猴痘症會否傳入中國？

下一篇文章

內地就業形勢嚴峻 這些領域正在擴大招聘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北京疫情升溫 胡錫進：期待保持定力不搞「全域靜態管理」
北京疫情升溫 胡錫進：期待保持定力不搞「全域靜態管理」
人民日報算四筆賬 指「動態清零」可持續且必須堅持
人民日報算四筆賬 指「動態清零」可持續且必須堅持
日均離滬1萬人去了哪裡？大數據揭三成人從上海「逃」到這省
日均離滬1萬人去了哪裡？大數據揭三成人從上海「逃」到這省
長沙LV專櫃涉售假被判退一賠三 LV據報否認指控申請再審
長沙LV專櫃涉售假被判退一賠三 LV據報否認指控申請再審
劉德華奧迪廣告涉炒襲 官方致歉下架影片 人民日報：零容忍
劉德華奧迪廣告涉炒襲 官方致歉下架影片 人民日報：零容忍
新華社50集短片講習近平足跡開播 他曾在梁家河被跳蚤咬到成身包
新華社50集短片講習近平足跡開播 他曾在梁家河被跳蚤咬到成身包
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款