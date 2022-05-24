▲ 【猴痘病毒】宿主其實並非猴子 猴痘症會否傳入中國？

猴痘症在英美等西方多國出現病例，至今已覆蓋十多國近200宗確診，且預料會繼續增加。猴痘症今次在非洲以外地區爆發，令人擔心最終可能變異成新的傳染病疫情。猴痘症雖具其名，惟猴痘病毒天然宿主原來並非猴子。那麼猴痘症是甚麼？猴痘病毒傳入中國的風險有多大？

從病例數字上看，今次猴痘症爆發至今似乎並非很嚴重。但是，這次猴痘疫情與傳統在非洲的相比，地區不同，傳播鏈不同，時間持續更長。

猴痘症是甚麼？

猴痘症是一種罕見的病毒性人畜共患病，病癥與天花相似，但程度較輕。猴痘潛伏期通常為6至13天，但也可能在5至21天之間。

人感染猴痘初期癥狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大等，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數感染者會在幾周內康復，但也有感染者病情嚴重甚至死亡。

按基因組測序，猴痘病毒分為中非（剛果盆地）和西非兩個分支，中非分支傳播和殺傷力通常更強。

這次在歐洲傳播的猴痘病毒是西非分支。歐洲疾病預防和控制中心在報告中表示，西非分支病死率為3.6％。

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猴痘病毒哪裏來？

猴痘病毒1958年在丹麥實驗室猴子身上被發現，1970年則在剛果民主共和國出現首宗人類感染病例，病者是一名9個月大男嬰。

剛果民主共和國每年都有多達上千人感染猴痘病毒，但多年來，猴痘症只是一種地方疾病，主要出現於非洲中部和西部熱帶雨林地區。

2003年，美國因進口染疫動物出現過一次猴痘疫情。2018年在以色列和英國，及2019年在新加坡曾確認出現單一輸入病例，都是來自尼日利亞旅客。

猴痘不是源自猴子？

「猴痘」的名字聽起來雖和猴子有關，但猴子實際上並非病毒天然宿主，科學家仍在研究猴痘病毒真正來源。

在自然界中，許多動物都被發現可感染猴痘病毒。一些證據表明，非洲本地嚙齒動物，如岡比亞巨鼠和松鼠，可能是病毒源頭宿主。

猴痘病毒怎傳播？

猴痘疫情傳播分為動物傳人、人傳人兩個階段，後者傳播通常比前者弱。

第一階段，猴痘主要通過直接接觸受感染動物的血液、體液、皮膚或傷口黏膜傳播。第二階段人際傳播，主要由接觸了感染者的呼吸道分泌物、飛沫、皮膚損傷，和受患者體液或病變組織污染的物品傳播。

世衛組織稱，今輪猴痘疫情以性傳播、生殖器傳播形式進入人群，並且正在像性病一樣傳播，這擴大了傳播範圍。

目前的病例都是在性健康診所發現，患者多數是與男性發生性關系的男性。各方關注，猴痘是否會步愛滋病後塵，成為另一種廣泛傳播的性病。

猴痘症會否傳入中國？

猴痘與天花是近親，天花疫苗可以預防猴痘。但自天花病毒在自然絕後，世界各地都停止接種天花疫苗（牛痘）。

世衛發現，中年和年輕人感染猴痘的風險可能更大，這某程度上是因為這些人在兒童時期沒有接種過天花疫苗。

中國內地自上世紀80年代初停止接種天花疫苗後，目前40歲以下的人群對於天花和猴痘普遍沒有免疫力。今輪疫情中尚未傳入中國，但傳染病沒有國界，輸入風險持續存在，需要保持密切關注。

復旦大學附屬華山醫院微信公眾號「華山感染」提示，臨床醫生應將猴痘感染視為水皰疹的臨床綜合症鑒別診斷，並應聯繫疾病預防與控制或相關機構測序鑒定。應及時隔離、檢測和通知疑似病例。

從傳染性和致命性看，猴痘難以掀起太大風浪。猴痘病毒基本傳染數R0值一直小於1，這表明其傳染力弱，病源會逐漸消失，難以造成大規模流行病。

此外，美國食品與藥物管理局（FDA）2019 年批准了一種基於改良天花疫苗，用於預防猴痘；2018年批准了首種用於治療天花的藥物TPOXX（tecovirimat），對猴痘也有療效。

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責任編輯：連兆鋒