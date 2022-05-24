  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (二) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【猴痘病毒】宿主其實並非猴子 猴痘症會否傳入中國？

社會熱點 10:42 2022/05/24

分享：

分享：

【猴痘病毒】宿主其實並非猴子 猴痘症會否傳入中國？

猴痘症在英美等西方多國出現病例，至今已覆蓋十多國近200宗確診，且預料會繼續增加。猴痘症今次在非洲以外地區爆發，令人擔心最終可能變異成新的傳染病疫情。猴痘症雖具其名，惟猴痘病毒天然宿主原來並非猴子。那麼猴痘症是甚麼？猴痘病毒傳入中國的風險有多大？

從病例數字上看，今次猴痘症爆發至今似乎並非很嚴重。但是，這次猴痘疫情與傳統在非洲的相比，地區不同，傳播鏈不同，時間持續更長。

猴痘症是甚麼？

猴痘症是一種罕見的病毒性人畜共患病，病癥與天花相似，但程度較輕。猴痘潛伏期通常為6至13天，但也可能在5至21天之間。

人感染猴痘初期癥狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大等，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數感染者會在幾周內康復，但也有感染者病情嚴重甚至死亡。

按基因組測序，猴痘病毒分為中非（剛果盆地）和西非兩個分支，中非分支傳播和殺傷力通常更強。

這次在歐洲傳播的猴痘病毒是西非分支。歐洲疾病預防和控制中心在報告中表示，西非分支病死率為3.6％。

    點擊圖片放大
    +2

猴痘病毒哪裏來？

猴痘病毒1958年在丹麥實驗室猴子身上被發現，1970年則在剛果民主共和國出現首宗人類感染病例，病者是一名9個月大男嬰。

剛果民主共和國每年都有多達上千人感染猴痘病毒，但多年來，猴痘症只是一種地方疾病，主要出現於非洲中部和西部熱帶雨林地區。

2003年，美國因進口染疫動物出現過一次猴痘疫情。2018年在以色列和英國，及2019年在新加坡曾確認出現單一輸入病例，都是來自尼日利亞旅客。

猴痘不是源自猴子？

「猴痘」的名字聽起來雖和猴子有關，但猴子實際上並非病毒天然宿主，科學家仍在研究猴痘病毒真正來源。

在自然界中，許多動物都被發現可感染猴痘病毒。一些證據表明，非洲本地嚙齒動物，如岡比亞巨鼠和松鼠，可能是病毒源頭宿主。

猴痘病毒怎傳播？

猴痘疫情傳播分為動物傳人、人傳人兩個階段，後者傳播通常比前者弱。

第一階段，猴痘主要通過直接接觸受感染動物的血液、體液、皮膚或傷口黏膜傳播。第二階段人際傳播，主要由接觸了感染者的呼吸道分泌物、飛沫、皮膚損傷，和受患者體液或病變組織污染的物品傳播。

世衛組織稱，今輪猴痘疫情以性傳播、生殖器傳播形式進入人群，並且正在像性病一樣傳播，這擴大了傳播範圍。

目前的病例都是在性健康診所發現，患者多數是與男性發生性關系的男性。各方關注，猴痘是否會步愛滋病後塵，成為另一種廣泛傳播的性病。

猴痘症會否傳入中國？

猴痘與天花是近親，天花疫苗可以預防猴痘。但自天花病毒在自然絕後，世界各地都停止接種天花疫苗（牛痘）。

世衛發現，中年和年輕人感染猴痘的風險可能更大，這某程度上是因為這些人在兒童時期沒有接種過天花疫苗。

中國內地自上世紀80年代初停止接種天花疫苗後，目前40歲以下的人群對於天花和猴痘普遍沒有免疫力。今輪疫情中尚未傳入中國，但傳染病沒有國界，輸入風險持續存在，需要保持密切關注。

復旦大學附屬華山醫院微信公眾號「華山感染」提示，臨床醫生應將猴痘感染視為水皰疹的臨床綜合症鑒別診斷，並應聯繫疾病預防與控制或相關機構測序鑒定。應及時隔離、檢測和通知疑似病例。

從傳染性和致命性看，猴痘難以掀起太大風浪。猴痘病毒基本傳染數R0值一直小於1，這表明其傳染力弱，病源會逐漸消失，難以造成大規模流行病。

此外，美國食品與藥物管理局（FDA）2019 年批准了一種基於改良天花疫苗，用於預防猴痘；2018年批准了首種用於治療天花的藥物TPOXX（tecovirimat），對猴痘也有療效。

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
疫情 傳染病 人畜共患病 猴痘

上一篇文章

清華大學博士報考長沙協警引熱議 校方：查無此人（第二版）

下一篇文章

北京新增感染回落至48宗 豐台管控區管控時間延長3日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北京疫情升溫 胡錫進：期待保持定力不搞「全域靜態管理」
北京疫情升溫 胡錫進：期待保持定力不搞「全域靜態管理」
「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問
「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問
新華社50集短片講習近平足跡開播 他曾在梁家河被跳蚤咬到成身包
新華社50集短片講習近平足跡開播 他曾在梁家河被跳蚤咬到成身包
劉德華奧迪廣告涉炒襲 官方致歉下架影片 人民日報：零容忍
劉德華奧迪廣告涉炒襲 官方致歉下架影片 人民日報：零容忍
人民日報算四筆賬 指「動態清零」可持續且必須堅持
人民日報算四筆賬 指「動態清零」可持續且必須堅持
日均離滬1萬人去了哪裡？大數據揭三成人從上海「逃」到這省
日均離滬1萬人去了哪裡？大數據揭三成人從上海「逃」到這省
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款