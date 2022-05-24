Airbnb中國7月底關閉境內遊業務  全面服務出境遊

共享民宿業務Airbnb（愛彼迎）今日向中國用戶致信稱，將於7月30日起暫停支持境內遊房源、體驗及相關預定；將全面服務于出境遊。

Airbnb在致中國用戶的一封信中說，疫情當下，改變是新常態，旅遊業也迎來變革。隨著出入境政策逐步放開、全球疫情得到有效控制，中國旅行者的出境遊需求必將全面釋放，因此決定將固本培元，全面服務于出境遊。

同時於2022年7月30日起，暫停支持境內遊房源、體驗及相關預定。自2022年5月24日上午11時起，用戶將不能在平台預定入住/參與體驗日期在2022年7月29日（含）之後的中國大陸地區房源，及2022年7月30日（含）之後的中國大陸地區體驗；自2022年7月30日0時起，中國大陸地區房源和體驗的相關服務將全部暫停。

據內媒《華夏時報》，愛彼迎於2016年開始在中國開展業務，一些此前在出境旅行中嘗試過這個業務的旅行者成為其中國本土業務最早的嘗鮮者，並迅速在一些大城市和熱門旅遊目的地鋪開業務。但像其他很多類似的新商業模式一樣，愛彼迎在中國本土也迅速出現一批效仿者，這也使得這個業務領域獲取資源和客戶的成本被迅速推升。而一些傳統的在線旅遊服務平台也開始逐漸涉入民宿和短租業務，成為愛彼迎在中國本土的競爭對手。

此外，在法律監管層面的不確定性也成為共享住宿業務在中國本土發展的一個問題。

報道指出，真正造成致命一擊的是2020年初爆發的新冠疫情，對這家核心競爭力是「體驗」的平台帶來了巨大的打擊，按照相關媒體的報道，相關消息人士認為愛彼迎在中國的業務變得「過於複雜和昂貴，無法運營，一群本地競爭者讓其無法獲得優勢，過去幾年，在中國的住宿僅佔平台收入的 1%。」

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責任編輯：尹航

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