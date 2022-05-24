【中美角力】基辛格：台灣問題不應成為美中關係中心

美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)表示，美中兩國應極力避免把台灣問題，演變成為兩國外交關係的核心。他相信美中之間避免直接衝突符合國際間的和平利益。

正在日本訪問的美國總統拜登較早時表示，如果中國大陸攻打台灣，美國準備作出軍事干預。拜登的言論被外界視為偏離在台灣問題上的「戰略模糊」立場。白宮其後發表回應，試圖淡化拜登言論，強調華府未有改變對華立場。美國國防部長奧斯汀亦強調，美國並沒有改變對台灣的政策，並認為總統拜登並沒有宣布，要改變美國對台軍事援助政策。

中國外交部對此表示強烈不滿和堅決反對，呼籲任何人都不要站在14億中國人民的對立面。

基辛格出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇研討會時表示，美國不應通過詭計或循序漸進的方式，試圖發展「兩個中國」的外交方針，中國也應該按照一貫方針，以忍耐態度尋求解決台灣問題。

基辛格也認為，為確保世界總體和平，美中應減少兩國之間對抗性關係所造成的影響，並說此舉扮演著重要的角色。

基辛格周五（27日）將迎來99歲生辰，他強調，中美兩國應尊重彼此建立的重要原則，避免作出有損雙方外交關係的行動，只有這樣做，才有助維繫全球和平。

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回應拜登涉台言論 外交部：不要站在14億中國人民的對立面

責任編輯：蒯宇澄

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