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孫春蘭北京調研：採取更徹底的措施 加快實現社會面清零

社會熱點 11:32 2022/05/24

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中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭，在北京調研指導疫情防控工作，強調要加強工作統籌和區域協同，將工作力量和防疫資源向疫情重點地區傾斜，加快聚集性疫情處置，盡快實現社會面清零。

孫春蘭昨日（23日）到海淀區、東城區實地考察發生聚集性疫情的地方，了解重點場所疫情防控、社區封控、風險人員流調排查和轉運隔離等情況，並到區疫情防控指揮部召開座談會，研究加快推動各項防控措施落實。

她表示，各級黨政幹部要落實黨中央、國務院決策部署，堅持「動態清零」總方針，加快流調、轉運、隔離速度，刻不容緩、以快制快，盡快實現社會面清零，保障人民群眾健康安全和正常生產生活秩序。

北京疫情零星散發 防控不能鬆懈

孫春蘭指出，當前北京疫情總體可控但仍有零星散發病例，防控工作還絲毫不能松懈，要加強工作統籌和區域協同，將工作力量和防疫資源向疫情重點地區傾斜，刻不容緩加快聚集性疫情處置。

北京新增感染回落至48宗 豐台管控區管控時間延長3日

衛健委：北京聚集性和零星散發疫情交織 上海防反彈壓力仍然較大

她續指，高校、商超等駐區單位要嚴格閉環管理，查補防控短板漏洞，防止出現聚集性疫情。另組織好核酸篩查，重點地區要開展「敲門行動」，確保應檢盡檢，盡早發現陽性感染者、阻斷傳播鏈；流調排查亦要更細致深入。

孫春蘭又稱，「三區」劃分要更加科學合理，確保風險人群全部處在管控範圍內。封控、管控區各項防控措施要嚴格落實，避免封而不控、管而不嚴，同時保障好居民基本生活和正常就醫需求。實行居家辦公的區域要從嚴管控人員流動，避免聚集。加強高校疫情防控工作，做好師生生活保障和心理疏導。加強疫情信息發布和政策解讀，及時回應社會關切，解決群眾困難。

北京昨日新增41宗新冠肺炎確診病例，及7宗無症狀感染者。豐台區為遏制疫情擴散蔓延，將管控區域管控時間延長3日至本周五（27日）。另繼朝陽、房山、順義、豐台、海淀區後，密雲區亦倡議在5月23日至28日期間實行居家辦公；居住在其他區，但到密雲上班的市民，選擇在居住地居家辦公。

責任編輯：易燕丹

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