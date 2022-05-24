聯手制華？四方安全對話聯合聲明：反對武力改變現狀（第二版）

美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會今天（24日）上午在日本東京的首相官邸登場，四國領袖發佈聯合聲明稱，堅決反對旨在改變現狀、加劇緊張局勢的脅迫、挑釁或單邊行動。外界認為，考慮到中國經濟和軍事影響力增強，與會四方磋商合作應對。

（新增聯合聲明內容、北京回應）

針對聯合聲明多處點名中國進行指責，在北京，中國外交部發言人汪文斌表示，中國對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此提出交涉。汪文斌強調，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。同時，決不允許任何國家干涉中國內政，損害中國利益，抹黑中國形象。

對於聲明里將提及，應對「中國不斷強化的海洋行動對基於規則的海洋秩序所造成的挑戰」，優先考慮國際法的在海洋領域的應用。汪文斌表示，中方向來積極維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。中國作為《聯合國海洋法公約》等重要涉海公約的締約國，一貫積極履行自身有關國際法義務。中方請有關國家不要戴有色眼鏡，進行毫無根據的指責，搞小圈子、挑動陣營對立才真正威脅構建和平穩定合作的海洋秩序。

料觸及四部分內容 包括因應中國

參與今次峰會的領袖包括日本首相岸田文雄、美國總統拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi），及新上任的澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）。

四方安全對話峰會聚焦印太地區議題，被視為抗衡中國的影響力。今次峰會可能觸及議題包括因應中國、俄羅斯入侵烏克蘭、北韓及經濟合作等4大部分。

會議聲明指，峰會討論了和各自對烏克蘭衝突的反應並評估了對印太地區的影響。聲明指出，致力於通過共享威脅信息來改善國家的防禦和關鍵的基礎設施。

會議並構建旨在監視該地區非法捕魚的信息共享框架。美國白宮官員指出，所收集的信息不列為機密，會與大範圍夥伴共享。

北京曾批充斥冷戰零和思維 註定不得人心

美國總統拜登在開場發言時說，烏克蘭危機是全球的問題，重申華盛頓將同親密的夥伴並肩，推動建立一個自由開放的印太地區，又指俄羅斯出兵烏克蘭，突顯國際秩序、領土完整和主權等基本原則的重要性。他又稱，這是民主與專制的對抗，必須確保實現目標。

▲ 美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會今天（24日）上午在東京登場。

岸田文雄指，俄羅斯出兵烏克蘭是對《聯合國憲章》原則的正面挑戰，強調不應容許類似的事件在印太地區發生。他敦促四國仔細傾聽包括太平洋島國的意見，幫助解決他們面臨的直接挑戰。阿爾巴內塞承諾澳洲新政府會捍衞印太自由開放，將為太平洋國家提供更多支持。

日本經濟新聞報導，這次四方安全對話也有拉攏印度，就有關中國與俄羅斯磋商彼此對安全保障威脅理解的意圖。

今次是四國領袖第2次進行面對面會談，上次是2021年9月在美國華盛頓。若包括視像會議在內則是第4度會談。中國外交部發言人早前表示，四方安全對話充斥陳舊過時的冷戰零和思維，有違時代潮流，註定不得人心。

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責任編輯：蒯宇澄

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