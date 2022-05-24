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北京一社區1800人轉至張家口隔離 河北人：好事都輪不到河北

社會熱點 12:14 2022/05/24

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北京新冠疫情持續，北京海淀區友誼社區因檢測出19宗陽性確診，官方決定，社區的1800名民眾轉運至河北張家口隔離7天，這一舉動引起爭議，特別是至今無法返回家鄉的河北人，更有網友說「好事就不會輪到河北」。

據《新京報》報道，近日，海淀區友誼社區連續檢出多宗陽性病例。為最大限度降低社區傳播風險，有效遏制疫情蔓延，切實保障居民生命健康，經疾控部門研判，社區居民需進行集中隔離。海淀區迅速行動，安排轉運車輛100輛，在車內人員保持安全社交距離的基礎上，對友誼社區1800多人進行轉運。

按照「應轉盡轉、應隔盡隔」原則，落實北京市最新防疫政策，先執行7天集中隔離，期滿後按照疾控部門評估意見，具備居家隔離條件的人員將繼續進行7天居家隔離，具體措施將根據疫情形勢動態調整。

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同時，也充分體現人文關懷，在確保疫情防控安全的情況下，考慮到有基礎性疾病人員、高齡老人、中高考學生以及需要照顧寵物的人員等特殊群體實際需求，經疾控部門評估後，可實行就地居家隔離。

該社區居民將被安排在張家口市7家曾服務過國際賽事的酒店內。據了解，北京市派出了第一批39人的醫療專家組，海淀區緊急抽調醫護人員13人、機關企事業單位黨員幹部36人、安保人員24人，共100多人赴河北張家口，全力保障居民集中隔離期間就醫用藥及其他生活需求。

河北網友在外回不了家 對轉移安排不滿

為防止疫情蔓延，河北多地曾經下發建議，要河北人員非必要不返鄉。而當1800名北京人被拉往張家口隔離消息一出，牽動了許多在外河北人的敏感神經。

許多河北網友在社交平台微博上表達不滿，指「河北人有家不能回，對京津冀一體化又有了更深的理解」、「有好事的時候都輪不上河北」、「河北為北京付出太多了」。

責任編輯：李冰琪

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