瑞銀降中國全年GDP增速至3% 次季料按季萎縮8%

投行瑞銀發布最新報告稱，新冠疫情及相關的限制措施重創中國內地的經濟活動，將中國全年GDP增速由原預測的4.2%下調至3%，並估計第二季GDP按年增速料將放緩至1.4%，折合成年率按季收縮8%。

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，儘管運輸及物流自4月中旬起開始改善，但進展緩慢；多個城市的消費活動仍受到高度限制，房地產銷售繼續下跌，5月首三周按年下降5成。

報告提及，在瑞銀的基線預測中，若當局對運輸和供應鏈減少限制，仍預料第三季度和第四季度將出現顯著的反彈。不過，鑑於Omicron變異株的傳播速度快，相信中國放寬疫情相關限制的可能性不高，持續的限制與不明確，或抑制企業和消費者的信心，阻礙被壓抑的需求釋放。

因此，該行將中國全年GDP增速預測下調至3%，第二季GDP按季收縮將加劇，經濟將於第三季出現V型反彈，按季大幅反彈10%，但按年僅升3.1%。

該行建議投資者密切關注中國在疫情方面的政策變化跡象，以及大規模的刺激措施和房地產行業的發展。

摩根大通稍早將中國全年增長預測從4.3%下調至3.7%，並預計第二季度經濟增速會因為防疫限制措施而大幅萎縮。

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責任編輯：蒯宇澄

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