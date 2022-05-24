俄外長稱俄未來只依賴可靠國家 現在目標是發展對華關係

據路透社報道，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周一表示，俄羅斯正努力擺脫對西方進口商品的依賴，未來將只依賴於「可靠」的國家。他提到中國稱，俄羅斯現在的目標是進一步發展與中國的關係。

報道稱，拉夫羅夫5月23日在莫斯科一場活動的問答環節中作出上述表述。拉夫羅夫當天表示，俄羅斯正在努力尋找西方進口商品的替代品，未來將只依賴於不受西方恩惠的「可靠」國家。

「如果他們（西方）想在恢復關係方面做些什麼，那麼我們將認真考慮是否還有這個需要。」根據俄羅斯外交部網站上公布的文字實錄，拉夫羅夫這樣說道。

據路透社報道，拉夫羅夫還向西方國家表達了不滿，他稱這些國家決心改變國際關係規則，損害俄羅斯利益。「我們必須停止以任何方式依賴來自西方的一切供應，以確保對我國安全、經濟和社會領域等至關重要部門的發展。」

他還說，俄羅斯現在的目標是進一步發展與中國的關係。「既然西方已經採取了『獨裁者的立場』，我們與中國的經濟聯繫將會發展得更快。」

拉夫羅夫表示，中國擁有的信息和通信技術「絕不遜色於西方」，俄中合作「將確保互惠互利」。

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責任編輯：尹航

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