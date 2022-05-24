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王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10% 

經濟脈搏 15:03 2022/05/24

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芒果TV音樂競演綜藝《乘風破浪》第三季開播，30位參演的姐姐輪番上陣表演，掀起網絡熱潮。其中，「甜心教主」王心凌勢頭強勁，粉絲紛紛表示要買入芒果超媒（深：300413）的股票以示支持。

粉絲的力量不容小覷，芒果超媒今日（24日）早盤一度勁升10%，報39.05元，創四個月以來新高。截至發稿，股價報37.81元，漲6.51%，總市值約707億元。

對於重新走紅，王心凌昨日（23日）回應：「如果這幾天讓大家想起美好的回憶，那真的是一件更好的事」。

據《中國基金報》報導，《乘風破浪》第三季上周五（20日）開播。今年39歲的王心凌在初舞台上，綁著高馬尾，一身學院風的打扮，甜美可愛，少女感十足，以一首《愛你》帶動全場。

節目播出後，王心凌熱度飆升，7條相關話題空降微博熱搜；另登上抖音娛樂熱榜。目前，微博上關於「你一票我一票，心凌80還唱跳 」的話題閱讀次數已達3.5億，討論次數亦有7.8萬。

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另有數據顯示，王心凌初舞台《愛你》的單曲影音播放量高達730萬次，全網熱度指數達46.34，播放量、人氣位居第一。23日，QQ音樂的榜單中，前十大熱門歌曲中，有9首都是王心凌的歌曲。

券商：重點項目上線 二季度業績向好

在短影音平台上，不少網民曬出男粉絲跟著王心凌唱跳的短片，稱他們為「王心凌男孩」。相關族群也紛紛留言表示「 我們還在，只是老了」，更稱要用錢包支持王心凌，呼籲「 心凌男孩一人十手！用漲停支持王心凌！ 」

西南證券研報指出，《乘風破浪》第三季開播以來數據亮眼，說明綜N代的迭代創新能力領先。該券商認為，芒果超媒二季度及下半年將迎來業績的反轉向好。政策面來看，4月底政治局會議提出促進平台經濟健康發展，隨後政協會提出推動數字經濟持續發展，芒果超媒有望享受互聯網平台估值整體抬升的紅利。

華創證券近日研報並稱，《聲生不息》、《乘風破浪》第三季等自製綜藝招商預計驅動廣告收入季度逐漸恢復，預計二季度收入利潤按年均將獲得正增長。

責任編輯：易燕丹

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