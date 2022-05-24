新一輪穩樓市政策現三大特征 專家：信心不足是大問題

內地近期各地陸續出台穩樓市政策，官媒《證券時報》總結此輪房地產新政呈現三大新特征：一、樓市政策與人口、人才政策等相結合；二、各地擁有更多自主權，因城施策；三、不同城市政策差距拉大。此外，專家認為目前樓市信心不足是最大問題。

與人口人才政策結合

5月14日，東莞市住建局淩晨出台樓市新政指出，商業銀行要執行好差別化住房信貸政策，合理確定商業性個人住房貸款的首付款比例和貸款利率，另外，對符合國家生育政策生育二孩或三孩的居民家庭，允許其新增購買一套商品住房。

南京市最新購房新政也指出，生育兩個孩子及以上的南京戶籍居民家庭可新增購買一套商品住房的同時，還可享受相關銀行最優惠貸款利率等支持。杭州的新政則明確，符合條件的三孩家庭在報名參加新建商品住房公開搖號銷售時，參照「無房家庭」優先搖號。

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相關情況已成趨勢。據不完全統計，浙江杭州、江蘇南京、江蘇無錫、廣東東莞、四川樂山、四川綿陽、江蘇蘇州等多個城市針對多孩家庭出台購房新政，內容涉及發放購房補貼、提高公積金貸款額度以及放松限購政策等。另外，江蘇常州、遼寧沈陽、山東日照、江蘇揚州等城市最新出臺的購房政策都針對青年人才給予了放款限售條件方面的傾斜。

據證券時報報道，北京大學博士後研究員張磊表示，中國將進入少子化高齡化社會，不斷減少的新生人口和快遞增加的老年人口是中國將來的人口趨勢，而日本等發達國家的政策經驗表明，任何單獨的政策措施都無法對生育率提升起到決定性作用，只有設立涵蓋婚戀、生育、教育、住房、養老、社保等方面的一攬子家庭支持計劃，優化公共服務供給和公共資源配置，才能全面保障家庭發展，提升家庭生育意願，這是此輪多地購房新政與人才、人口等政策結合的原因。

另一方面，各地購房政策更加靈活、多樣、本地化。天津、廣東東莞、廣東惠州、浙江杭州、湖北武漢、山東濟南等一批熱點城市也已根據自身情況推出了政策。天津將購買家庭首套住房的公積金貸款最高限額由60萬元（人民幣，下同）上調至80萬元；東莞將個人住房轉讓增值稅征免年限由5年調整為2年，商品住房取得不動產權證滿2年的可以進行交易轉讓；惠州取消惠陽區、大亞灣區限購；佛山滿5年二手房不占購房名額，交易也不限購。

一線城市依然暫未放鬆

目前，北京、上海、廣州、深圳等幾個全國一線城市除了全國性的降息政策外，暫無其他顯著穩樓市政策出台。而南京取消二手房限購新政則在官宣不到三小時即被緊急刪除。可見，在樓市方面，北上廣深等重點城市依然未顯著放松。

中指研究院分析，從各線城市政策側重點來看，一線城市在購房補貼、落戶/引才等方面微調政策，二線城市更加側重優化限購、調整公積金、發放購房補貼、落戶/引才等方面，三四線城市調整的政策更多地聚焦在發放購房補貼、多孩家庭住房支持以及落戶/引才等方面，弱三四線城市將貸款政策放寬至國家政策規定最低水平，在刺激購房消費的力度上均是本輪政策潮中最強。

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張磊表示，目前對房地產來講，信心不足是最大問題，轉變房地產下行趨勢的關鍵，是扭轉社會特別是居民對房地產行業的預期。目前的政策調節仍稱不上是重大利好，只是局部調整，短期內難以對整個市場產生大規模提振效應。

中原地產研究院統計數據顯示，截至5月20日，當月累計有超過56個城市發布了穩樓市政策。就在5月23日，哈爾濱也加入穩樓市行列，發布通知廢止了2018年5月出台的樓市調控政策。

責任編輯：李冰琪

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