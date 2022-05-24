人行：引導金融機構全力以赴加大貸款投放 撐實體經濟

人民銀行周一（23日）召開全系統貨幣信貸形勢分析會，部署落實穩定信貸增長工作措施，要求抓緊謀劃和推出增量政策措施，引導金融機構全力以赴加大貸款投放力度，增強信貸總量增長的穩定性。

會議指出，人民銀行系統要主動作為，盡快落實國務院常務會議提出的各項金融政策，將今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍，引導和支持地方法人金融機構加大貸款投放，優化信貸結構，降低融資成本，進一步加大對中小微企業和個體工商戶的支持力度，穩市場主體保就業，與金融機構共同擔負起金融支持穩住宏觀經濟大盤的重任。

全力以赴穩住經濟基本盤

會議要求，要進一步提高政治站位，堅持穩字當頭、穩中求進，堅定信心、果斷應對，為保持經濟運行在合理區間營造良好貨幣金融環境。在落實好已出台政策的同時，抓緊謀劃和推出增量政策措施，引導金融機構全力以赴加大貸款投放力度，增強信貸總量增長的穩定性，積極挖掘新的項目儲備，聚焦重點區域、重點領域和薄弱環節，加快對接新的有效信貸需求。

人行、銀保監會周一並召開金融機構貨幣信貸形勢分析會，研究部署加大信貸投放力度，支持實體經濟，全力以赴穩住經濟基本盤。

會議指出，受國內外超預期因素影響，近期經濟新的下行壓力進一步加大，要加大實體經濟支持力度，全力以赴穩住經濟基本盤。各主要金融機構要切實承擔主體責任，調動行內各方面力量，高效對接有效信貸需求，強化政策傳導。

會議強調，金融系統要用好用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟高質量發展。要聚焦重點區域、重點領域和重點行業，圍繞中小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供、水利基建等，加大金融支持力度。

保持房地產信貸平穩增長

要落實政策要求，保持房地產信貸平穩增長，支持中小微企業、個體工商戶、貨車司機貸款和受疫情影響嚴重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息。要加快已授信貸款的放款進度。要堅持市場化原則，平衡好信貸適度增長和防范金融風險之間的關係，提升金融支持實體經濟的可持續性。

責任編輯：蒯宇澄

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