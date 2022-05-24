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拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」

國情動向 16:24 2022/05/24

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拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」

美國總統拜登揚言中國大陸一旦攻台，美國會協防台灣。這是拜登1年內第3次這樣講，而事後白宮也一再澄清「一個中國」政策不變。古怪操作常態化反映，美方正在嘗試調整「戰略模糊」但不將之打破，以在美軍優勢縮小下保持對解放軍威懾力。

拜登在日本被記者問及相關問題時作出上述表態，並稱美方對此有所「承諾」。儘管此言偏離事實，惟美國總統3次就中美關係最敏感問題發表出位言論，說明並非口誤，而是精心安排的動作。

拜登在去年10月曾對同樣問題提供相同答案，並於去年8月向傳媒講及美國與北約、日韓盟約關係時，把台灣相提並論，白宮其後都強調政策未變。

事實上，美台並非盟友，美國沒有承諾或義務保護台灣。美國與中國大陸1979年建交時，即宣佈與台斷交並廢除盟約，只是其後推出「台灣關係法」，強調會提供辦法助台灣自衛。

美國多年來以此維持戰略模糊，亦無明言一定會或不會協防台灣，來旨在維持對美國最有利的兩岸分治現狀。美方這種操作一邊令大陸對武統有所顧忌，同時也防止台灣尋求獨立挑起戰爭，把美國捲入衝突。

只是，戰略模糊奏效有個前提，就是美國軍事實力遠遠優於中國大陸。這在過去不成問題，但中美軍事差距近年正持續、迅速收窄，美軍阻止大陸武統的把握已愈來愈小。蘭德智庫（RAND）本周報告就指，若解放軍封鎖台灣，美軍現有力量或不足以解圍。

因此，拜登政府正為戰略模糊尋找新的「平衡點」，嘗試把表述更傾向台灣一些，來維持對大陸的威懾力。這並不代表美國願意無條件支持台灣，決定美軍會否介入潛在台海衝突的，始終是中美相對實力。

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