拜登重申華府對台政策未變 京外交部用一首歌回應

美國總統拜登揚言中國大陸一旦攻台，美國會協防台灣，其後又重申華府對台政策不變。在北京，外交部發言人汪文斌說，美國如果在錯誤的道路上走下去，不僅將給中美關係造成難以挽回的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價。他奉勸美方聽一首中國老歌，「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的，有獵槍。」

對於拜登說美國對台政策沒有改變，汪文斌回應指，美方費盡心機在一個中國原則問題上玩弄文字游戲，但他想提醒美方的是，世界上沒有任何力量，包括美國在內，能夠阻擋中國人民實現國家完全統一的步伐；世界上也沒有任何力量，包括美國在內，能夠挽救「台獨」勢力失敗的命運。

汪文斌指出，美國違背在台灣問題上所做的承諾，虛化、掏空一個中國原則，明裡暗裡慫恿支持「台獨」分裂活動。如果在錯誤的道路上走下去，不僅將給中美關係造成難以挽回的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價。

他正告美方，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會的共識，也是美方作出的承諾。汪文斌強調，一個中國原則不可撼動，中國主權和領土完整不容侵犯，不得搞「兩個中國」和「一中一台」的紅線不容踐踏。中方有充分的信心、充分的能力、充分的準備，堅決遏制「台獨」分裂活動，堅決挫敗一切外部干涉，堅決維護國家主權和領土完整。

汪文斌還提到一首中國歌曲《我的祖國》。他說，奉勸美方聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱道，「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的，有獵槍。」

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責任編輯：尹航

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