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華大研製出猴痘病毒核酸檢測試劑 40分鐘出結果

社會熱點 19:47 2022/05/24

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世衛組織表示，截至當地時間22日為止，全球已有16個非猴痘流行國家和地區，通報108宗確診病例與91宗疑似病例。華大基因表示，已緊急研製猴痘病毒核酸檢測試劑盒（熒光PCR法），40分鐘即可得到檢測結果。

據華大基因公眾號消息，猴痘的潛伏期（從接觸到發病的時間）為5至21天。感染者最初會患上輕微的流感樣疾病——頭痛、發燒、發疹和淋巴結腫大。但幾天後，就會出現皮疹，通常從面部開始。皮疹通常會擴散到身體的其他部位，主要是四肢。猴痘的病變與天花感染的病變相似。

該病毒主要是通過被感染動物的皮膚、呼吸道或眼睛周圍或鼻子和口腔粘膜的創面傳播給人類。

為助力猴痘病毒快速檢測，及時發現猴痘感染病例，華大基因緊急研製猴痘病毒核酸檢測試劑盒（螢光PCR法）。在採用快速PCR擴增模式下，檢測時間短，40分鐘即可得到檢測結果。該試劑盒特異性和靈敏度高，可檢出樣本中低濃度病毒，且猴痘病毒檢測與天花病毒、牛痘病毒、痘苗病毒等無交叉。

多間公司稱有猴痘檢測試劑盒儲備

此外，5月22日，聖湘生物官方公眾號發文稱，公司科研產品中已儲備猴痘病毒核酸檢測試劑盒（熒光PCR法），通過特異性檢測猴痘病毒的核酸片段，可以快速鑑別出猴痘病毒。該試劑具有靈敏性高，操作簡單等特點，適用於對猴痘病毒感染引起相關疾病的快速診斷。

【猴痘病毒】宿主其實並非猴子 猴痘症會否傳入中國？

聖湘生物指出，公司研發的猴痘試劑在POCT儀器上最快8分鐘可檢出，常規PCR儀器上可實現30分鐘內完成96個樣本檢測。公司正在積極推進該產品的海外註冊工作。

上海之江生物也在其官方公眾號上表示，公司已有的歐盟合格認證「CE」註冊產品—猴痘病毒核酸測定試劑盒（螢光PCR 法），通過特異性螢光法測定猴痘病毒的基因片段，可準確鑑別猴痘病毒。

外界對猴痘疫苗研發持觀望態度

不過不同於各公司對猴痘核酸檢測試劑的態度，對於猴痘疫苗的研發各界仍在觀望。據《第一財經》報導，科興生物表示，目前公司沒有儲備相關的天花疫苗，現在討論開發猴痘病毒疫苗還為時過早，另外國內也沒有相關的猴痘病毒毒株。

艾棣維欣生物執行董事、董事會副主席張璐楠則稱，關於是否啟動猴痘疫苗開發，公司正在評估，暫時沒有正式的決定，「考慮到猴痘病毒跟天花病毒類似，中國在這方面已有很多基礎，尤其是開發減毒活疫苗技術路線的單位。」

責任編輯：易燕丹

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