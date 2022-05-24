美國總統拜登在訪日期間宣布啟動「印太經濟框架」（IPEF），首輪參與國包括日本、澳洲、印度及東南亞共13國。對此中國商務部今日回應指，合作應保持開放包容，而不是歧視排他。

商務部新聞發言人表示，中方認為亞太經濟的成功受益於開放合作、互利共贏。相關倡議要為本地區繁榮發展貢獻力量，應保持開放包容，而不是歧視排他；應促進經濟合作與團結，而不是損害和分裂現有機制。中方一直以來對符合上述標準的地區經濟合作倡議均持開放態度。

▲ 商務部回應「印太經濟框架」︰合作不應是歧視排他

發言人指出，中方將堅持開放的區域主義，與亞太地區交易夥伴同舟共濟、命運與共。中方願進一步深化與各方的務實合作，推進區域經濟一體化，促進本地區經濟復甦，維護地區和平穩定發展。

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中國外交部發言人汪文斌今日宣布，中國國務委員兼外長王毅5月26日至6月4日出訪南太平洋八國，並在斐濟（Fiji）主持第二次中國—太平洋島國外長會。

汪文斌表示，王毅應邀並正式訪問所羅門群島（Solomon Islands）、基里巴斯（Kiribati）、薩摩亞（Samoa）、湯加（Tonga）、瓦努阿圖（Vanuatu）、巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）、東帝汶和斐濟。

王毅也會對密克羅尼西亞（Micronesia）進行「雲訪問」，並與庫克群島（Cook Islands）和紐埃（Niue）的總理兼外長舉行視像會晤。

責任編輯：李冰琪

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