  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (二) 21:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

商務部回應「印太經濟框架」︰合作不應是歧視排他

經濟脈搏 20:20 2022/05/24

分享：

分享：

美國總統拜登在訪日期間宣布啟動「印太經濟框架」（IPEF），首輪參與國包括日本、澳洲、印度及東南亞共13國。對此中國商務部今日回應指，合作應保持開放包容，而不是歧視排他。

商務部新聞發言人表示，中方認為亞太經濟的成功受益於開放合作、互利共贏。相關倡議要為本地區繁榮發展貢獻力量，應保持開放包容，而不是歧視排他；應促進經濟合作與團結，而不是損害和分裂現有機制。中方一直以來對符合上述標準的地區經濟合作倡議均持開放態度。

商務部回應「印太經濟框架」︰合作不應是歧視排他

發言人指出，中方將堅持開放的區域主義，與亞太地區交易夥伴同舟共濟、命運與共。中方願進一步深化與各方的務實合作，推進區域經濟一體化，促進本地區經濟復甦，維護地區和平穩定發展。

拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」

拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）

中國外交部發言人汪文斌今日宣布，中國國務委員兼外長王毅5月26日至6月4日出訪南太平洋八國，並在斐濟（Fiji）主持第二次中國—太平洋島國外長會。

汪文斌表示，王毅應邀並正式訪問所羅門群島（Solomon Islands）、基里巴斯（Kiribati）、薩摩亞（Samoa）、湯加（Tonga）、瓦努阿圖（Vanuatu）、巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）、東帝汶和斐濟。

王毅也會對密克羅尼西亞（Micronesia）進行「雲訪問」，並與庫克群島（Cook Islands）和紐埃（Niue）的總理兼外長舉行視像會晤。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中美角力】基辛格：台灣問題不應成為美中關係中心
今日
【中美角力】基辛格：台灣問題不應成為美中關係中心
拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」
今日
拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」
拜登：或降部分中國關稅 控制通脹是首務 外交部回應（更新版）
2022/05/11
拜登：或降部分中國關稅 控制通脹是首務 外交部回應（更新版）
回應拜登涉台言論 外交部：不要站在14億中國人民的對立面
2022/05/23
回應拜登涉台言論 外交部：不要站在14億中國人民的對立面
拜登重申華府對台政策未變 京外交部用一首歌回應
今日
拜登重申華府對台政策未變 京外交部用一首歌回應

你可能感興趣

【中美角力】基辛格：台灣問題不應成為美中關係中心
今日 11:23
【中美角力】基辛格：台灣問題不應成為美中關係中心
拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」
今日 16:24
拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」
拜登：或降部分中國關稅 控制通脹是首務 外交部回應（更新版）
16:45 2022/05/11
拜登：或降部分中國關稅 控制通脹是首務 外交部回應（更新版）
地緣政治 中國市場 中華人民共和國商務部 南亞 東南亞 亞太 外交 巴布亞新畿內亞 斐濟 澳洲

下一篇文章

人行：引導金融機構全力以赴加大貸款投放 撐實體經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

拜登稱考慮降低對華關稅 在岸人民幣兌美元收復6.65關（第二版）
拜登稱考慮降低對華關稅 在岸人民幣兌美元收復6.65關（第二版）
王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10%
王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10%
房貸利率步入「4.25%時代」 業內料非一線城市將逐步執行下限
房貸利率步入「4.25%時代」 業內料非一線城市將逐步執行下限
新一輪穩樓市政策現三大特征 專家：信心不足是大問題
新一輪穩樓市政策現三大特征 專家：信心不足是大問題
李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等
李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等
拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）
拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款