中俄聯合空中戰略巡航 國防部：與當前國際和地區局勢無關（更新版）

中國「國防部發布」微信公眾號今日消息，根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，5月24日，兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。

13:13更新版 國防部回應

國防部發言人吳謙今日回應，中俄兩國空軍昨日（24日）實施2022年度例行性聯合空中戰略巡航。這是自2019年以來兩國空軍聯合實施的第四次戰略巡航，目的是檢驗提升兩國空軍協作水平，推進兩軍戰略互信和務實合作。此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

日本防衛省表示，中國空軍及俄羅斯軍方總共4架轟炸機今天共同編隊繞行日本周邊，日本的航空自衛隊戰機緊急升空因應、警戒監視，中俄軍機並未入侵日本領空。

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同時，南韓合同參謀本部表示，數架中國及俄羅斯軍機今天數次進入韓國東部的防空識別區（KADIZ），推測可能在進行聯合軍演，韓方也派出KF-16等戰鬥機進行戰術因應。

路透報道，俄羅斯國防部宣布，俄羅斯、中國軍機今日在亞太地區進行聯合演習。這場演習為時至少13個小時，地點在日本海與中國東海上空，參與演習的機型有俄國圖-95（TU-95）、中國轟-6（H-6），南韓、日本空軍對於部分演習活動均予以監控。

責任編輯：李冰琪