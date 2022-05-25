  • 27°C
香港時間 : 2022525日 (三) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中俄聯合空中戰略巡航 國防部：與當前國際和地區局勢無關（更新版）

國情動向 13:13 2022/05/25

分享：

分享：

中國「國防部發布」微信公眾號今日消息，根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，5月24日，兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。

13:13更新版 國防部回應

國防部發言人吳謙今日回應，中俄兩國空軍昨日（24日）實施2022年度例行性聯合空中戰略巡航。這是自2019年以來兩國空軍聯合實施的第四次戰略巡航，目的是檢驗提升兩國空軍協作水平，推進兩軍戰略互信和務實合作。此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

日本防衛省表示，中國空軍及俄羅斯軍方總共4架轟炸機今天共同編隊繞行日本周邊，日本的航空自衛隊戰機緊急升空因應、警戒監視，中俄軍機並未入侵日本領空。

拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」

拜登抵日本 兩重頭戲料劍指中國 王毅狠批美國「印太戰略」

同時，南韓合同參謀本部表示，數架中國及俄羅斯軍機今天數次進入韓國東部的防空識別區（KADIZ），推測可能在進行聯合軍演，韓方也派出KF-16等戰鬥機進行戰術因應。

路透報道，俄羅斯國防部宣布，俄羅斯、中國軍機今日在亞太地區進行聯合演習。這場演習為時至少13個小時，地點在日本海與中國東海上空，參與演習的機型有俄國圖-95（TU-95）、中國轟-6（H-6），南韓、日本空軍對於部分演習活動均予以監控。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

避嚴格防疫政策？ 美媒：蘋果冀擴大中國以外地區產能
2022/05/23
避嚴格防疫政策？ 美媒：蘋果冀擴大中國以外地區產能
拜登稱願意軍事介入保衛台灣 白宮重申美國對台政策不變
2022/05/23
拜登稱願意軍事介入保衛台灣 白宮重申美國對台政策不變
拜登稱願軍事保衛台灣 大陸學者批美不遮掩地突破底線
2022/05/23
拜登稱願軍事保衛台灣 大陸學者批美不遮掩地突破底線
【中美角力】基辛格：台灣問題不應成為美中關係中心
2022/05/24
【中美角力】基辛格：台灣問題不應成為美中關係中心
【中美角力】布林肯據報周四發布對華策略演說 此前因新冠推遲
2022/05/24
【中美角力】布林肯據報周四發布對華策略演說 此前因新冠推遲

你可能感興趣

避嚴格防疫政策？ 美媒：蘋果冀擴大中國以外地區產能
13:58 2022/05/23
避嚴格防疫政策？ 美媒：蘋果冀擴大中國以外地區產能
拜登稱願意軍事介入保衛台灣 白宮重申美國對台政策不變
16:23 2022/05/23
拜登稱願意軍事介入保衛台灣 白宮重申美國對台政策不變
拜登稱願軍事保衛台灣 大陸學者批美不遮掩地突破底線
18:57 2022/05/23
拜登稱願軍事保衛台灣 大陸學者批美不遮掩地突破底線
地緣政治 日本海 太平洋 空軍 國防 軍事演習 軍事 航空 南韓 俄羅斯

上一篇文章

中國東部戰區在台島周邊軍演 嚴正警告美台勾連

下一篇文章

贈興Quad峰會？中俄轟炸機聯合巡邏今次有何不同
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

拜登重申華府對台政策未變 京外交部用一首歌回應
拜登重申華府對台政策未變 京外交部用一首歌回應
【中美角力】基辛格：台灣問題不應成為美中關係中心
【中美角力】基辛格：台灣問題不應成為美中關係中心
俄外長稱俄未來只依賴可靠國家 現在目標是發展對華關係
俄外長稱俄未來只依賴可靠國家 現在目標是發展對華關係
中俄聯合空中戰略巡航 國防部：與當前國際和地區局勢無關（更新版）
中俄聯合空中戰略巡航 國防部：與當前國際和地區局勢無關（更新版）
拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」
拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」
聯手制華？四方安全對話聯合聲明：反對武力改變現狀（第二版）
聯手制華？四方安全對話聯合聲明：反對武力改變現狀（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款