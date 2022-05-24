吳尊友稱新冠感染者會「間歇性排毒」？多名專家回應：毫無依據

日前中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友提到有些感染者會間歇性排出病毒，可能做核酸採樣時正好不排毒。針對這一概念，多位權威病毒專家表示，該說法沒有科學依據。

吳尊友微博發文解釋為何需要反覆從社會面篩查新冠感染者時，提到「有些感染者不是持續地向體外排出病毒，而是間歇性排出病毒，感染者在做核酸採樣的那個時點，剛好不排毒。」

據第一財經報道，多位權威病毒專家，他們都認為，新冠病毒的複製遵循病毒繁殖的基本科學規律，所謂的「間歇性排毒」說法沒有科學依據。

病毒感染不存在時有時無

報道引述一位權威專家指：「新冠病毒主要是呼吸道感染病毒，屬於急性感染病毒，不存在『間歇性排毒』。病毒的感染是一個『從無到有』的過程，不存在『時有時無』的狀態。」

專家表示，在新冠病毒感染的後期階段，一些免疫功能低下的人，可能因病毒清除不乾淨，出現排毒的波動反覆，也會有一些極少數的所謂「復陽」情況，但這時病毒大多情況下基本不具有傳染性。

按照相關專家談到的反覆社會面篩查的情況，主要是為了在病毒感染的早期階段能夠儘早把感染者篩查出來，但是所有病毒在複製階段都遵循基本的科學規律，不能用沒有科學依據的「間歇性排毒」來作為支撐高頻次篩查的理由。

一位業內權威專家也表示，新冠病毒主要是呼吸道感染病毒，不存在病毒排毒的間歇性，除了極少數免疫缺陷的、正在化療的人，才有這種可能。另外，像腸道病毒會影響腸道免疫水平低下的人，出現排毒的波動；還有一些病毒如果入侵人體的神經系統，那麼也有可能出現「間歇性排毒」。

一位研究伊波拉病毒的科研人員指，「比如伊波拉病毒，它可以入侵神經系統，由於人體只有神經系統是不具有免疫清除能力的，因此當病毒感染神經系統後，他可能會通過其他途徑排出體外，但這種情況也非常少見。」

專家還表示，即便是一些慢性病毒的感染，例如乙肝或者愛滋病毒，一旦感染後，會持續帶毒，不會出現間歇性排毒的現象，除非是通過藥物控制，抑制了病毒的複製。一位腺病毒專家表示，「還比如當慢性乙肝患者服用藥物之後，病毒在體內會維持極低水平的複製，通過常規的方法檢測不出來，也屬於這種情況。」

上海市新發再現傳染病研究所所長徐建青教授稱，還有一個病毒家族是比較特殊的，就是皰疹病毒，當體內潛伏的皰疹病毒被再激活時，可以釋放病毒。

不存在「間歇性排毒」的可能性

但專家表示，嚴格意義上，這種排毒模式也不能稱為「間歇性排毒」。「機體免疫功能狀態發生改變時，可以導致潛伏體內的病毒再激活的現象。」徐州醫科大學附屬醫院感染科主任顏學兵教授對第一財經記者表示，「對於大部分急性的自限性病毒來說，本身感染時間不長，不存在所謂的『間歇性排毒』。」

上述所有專家都認為，核酸檢測確實有時存在「漏檢」的情況，但對於大部分急性感染的病毒，如果出現了假陰性或者假陽性，主要與採樣不規範或者試劑盒的準確性關係更大，應該從採樣和試劑質量方面去找原因，不存在感染者所謂的「間歇性排毒」的可能性。

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責任編輯：袁瑋婧