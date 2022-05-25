【四方安全對話】外交部急召日本公使 就涉華錯誤言行表達強烈不滿

針對近期的日美領袖峰會以及美日印澳「四方安全對話」（Quad），中國外交部亞洲司司長劉勁松昨日（24日）晚間緊急約見日本駐中使館首席公使志水史雄，提出嚴正交涉，表達中方的不滿。

據中國外交部網站消息，劉勁松緊急約見志水史雄，就日方在日美領袖峰會、日美聯合聲明及美日印澳「四方安全對話」峰會涉華消極、錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿和嚴重關切。

美日印澳「四方安全對話」峰會24日在東京舉行，會後發表聯合聲明，重申致力推動自由開放的印太地區，根據國際法堅決維護航行自由和飛越自由，並應對包括南海和東海在內，針對基於海洋規則秩序的挑戰；堅決反對旨在改變現狀、加劇緊張局勢的脅逼、挑釁或單邊行動。

四國並提出，海洋倡議《印太海洋意識夥伴關係》，旨在打擊該地區非法捕魚活動。有關倡議被視為針對中國漁船捕魚活動，作為削弱中國影響力計劃的一部分。

此外，美國總統拜登（Joe Biden）23日與日本首相岸田文雄在東京會談。會後的記者會上，有關中國的部分，岸田文雄說，日本關注最近中國海軍活動及中俄共同軍事演習等動向的同時，「強烈反對在東海與南海藉由武力片面改變現狀的嘗試」。

在台灣議題上，岸田文雄說，台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，促和平解決兩岸問題。岸田文雄還說，對因應包括人權問題在內等與中國有關的各項課題，他和拜登也同意日美將緊密進行合作。

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責任編輯：蒯宇澄

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