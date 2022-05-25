上海增387宗本土感染 黃浦即日起開展三輪核酸檢測

內地新冠肺炎疫情持續降溫，昨日（24日）新增520宗本土病例，包括102宗確診和418宗無症狀感染。上海佔387宗，黃浦區將一連三日開展三輪全員核酸檢測。另外，北京新增47宗本土病例，天安門廣場即日起暫停當日預約參觀服務逾半個月。

上海感染人數回落，新增44宗確診及343宗無症狀感染病例。其中，32宗確診由無症狀感染轉歸；12宗確診和342宗無症狀感染在隔離管控中發現，1宗無症狀感染在相關風險人群篩查中發現。

衛健委：北京聚集性和零星散發疫情交織 上海防反彈壓力仍然較大

黃浦區疫情防控工作領導小組發佈通告稱，即日起至本周五（27日），該區將對所有封控、管控和防範區域內人員連續開展三輪核酸篩查。所有居民和工地、商鋪、公寓樓、商務樓、旅店、其他社會人員，均需參加本輪全員核酸篩查，做到應檢盡檢。

北京增47宗本土病例

另外，北京新增47宗本土病例，包括41宗確診和6宗無症狀感染。

北京新增感染回落至48宗 豐台管控區管控時間延長3日

據北京市人民政府天安門地區管理委員會消息，按照北京市從嚴從緊落實疫情防控措施要求，為進一步降低疫情傳播風險，天安門廣場即日起至6月15日暫停當日預約參觀服務。

在此期間，遊客需提前至少1天預約，現場須持有北京健康寶綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明，主動配合做好體溫測量等工作，經安檢後，方可參觀天安門廣場。

責任編輯：易燕丹

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