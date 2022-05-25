▲ 贈興Quad峰會？中俄轟炸機聯合巡邏今次有何不同

美日澳印在日本舉行四方峰會之際，中國與俄羅斯兩國空軍派出轟炸機，在日本海等海域舉行聯合空中戰略巡邏。中俄轟炸機此前已3次聯合巡邏，據官方通報，今次機隊首次飛達西太平洋空域。有專家直言，聯合空中戰略巡邏是跟潛在對手矛盾激化下，一種施加壓力的手段。

中國國防部發佈消息，稱根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，5月24日，兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。

央視報道，俄國防部公佈了俄空天軍圖-95MS轟炸機，與中國空軍轟-6K轟炸機聯合巡航的視頻。

《北京青年報》旗下微信公眾號《政知道》梳理指出，中俄兩軍聯合空中戰略巡航始於2019年，此番是第四次聯合空中戰略巡航，前三次分別是：

2019年7月23日，中方派出2架轟-6K，與俄方2架圖-95，位日本海、東海有關空域按既定航線組織聯合巡航。

2020年12月22日，中方派出4架轟-6K，與俄方2架圖-95，位日本海、東海有關空域組織聯合巡航。

2021年11月19日，中方派出2架轟-6K，與俄方2架圖-95MS，位日本海、東海有關空域組織聯合巡航。

今次有何不同？

對比幾次聯合巡航，從時間上看，2022年度實施聯合巡航的時間是四年裏最早的一次。

從巡航空域來看，前三次中俄兩軍均在日本海、東海有關空域進行巡航。根據國防部通報，此次巡航空域首次加入西太平洋海域上空。

軍事專家王明亮此前在央視節目分析稱，中俄以往的幾次聯合巡航聚焦東海、日本海空域。這說明東北亞相關區域是中俄兩國共同關切的利益區。

此次聯合巡航範圍有所拓寬，軍事評論員宋忠平分析指出，這首先彰顯了中俄兩軍軍事實力、裝備能力。「可以看到，這次戰略巡航的範圍是比較大的，這對護航戰機、轟炸機的航程、耐久度以及飛行員都提出了很高的要求。」再有，如此大範圍的聯合巡航，也體現出中俄兩軍信賴、合作程度的加深。

去年中俄聯合巡航時，央視援引專家分析稱，空中戰略巡航的任務，一是帶有訓練的性質，就是讓飛行員熟悉航線、熟悉發射陣位；二是在一些重要的國際公共空域要建立存在；第三是如果跟潛在對手出現矛盾特別僵化、甚至激化的情況，它也是一種施加必要壓力的手段。

2020年和2021年中俄聯合空中戰略巡航，國防部發佈的通報均指出，中俄雙方開展聯合空中戰略巡航旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升兩軍戰略協作水平和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。

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責任編輯：連兆鋒