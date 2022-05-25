據報搜狐員工遭遇「薪資補助」詐騙 張朝陽回應：損失總額少於5萬

近日，據報搜狐全體員工企業郵箱在5月18日早收到一封來自「搜狐財務部」名為《5月份員工薪資補助通知》的郵件，大量員工按照附件要求掃碼，並填寫了銀行賬號等信息，最終不但沒有等到所謂的補助，工資卡內的余額也被劃走。

對此，搜狐CEO張朝陽回應，事情不像大家想象那麽嚴重。搜狐一個員工的內部郵箱密碼被盜，盜賊冒充財務部發信給員工，發現後技術部門緊急處理，資金損失總額少於5萬元。不涉及對公共服務的個人郵箱。」

據新浪新聞報道稱，搜狐公司員工遭遇了網絡上最常見的詐騙方式。但因為郵件來源顯示為搜狐公司內部域名，公司平時報銷也存在需要員工銀行賬號的慣例，加上員工之間本身就有薪資保密的義務，搜狐幾乎所有員工都沒有對郵件內容產生懷疑，這才導致被騙人數和涉案金額巨大。

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聊天記錄顯示，事後搜狐迅速采取了行動，包括立刻刪除了相關郵件，並由相關部門出面匯總遭遇詐騙員工的信息到派出所報案。

事實上，類似的「工資補助」詐騙從去年開始就在全國發生過多起，有網友表示，每年到發年終獎的時候就會出現類似的詐騙案件，去年在北京望京的互聯網企業就發生了多起類似事件。

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責任編輯：李冰琪

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