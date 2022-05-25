美國總統拜登揚言中國大陸一旦攻台，美國會協防台灣，其後又重申華府對台政策不變。中國東部戰區今日在台島周邊舉行軍演，嚴正警告台海勾連。

東部戰區新聞發言人陸軍大校施毅表示，近日，中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。這是對近期美台勾連活動的嚴正警告。美方在台灣問題上說一套做一套，頻頻給「台獨」勢力壯膽打氣，這是虛偽的、徒勞的，只會把局勢引向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。

他強調，台灣是中國的一部分。戰區部隊有決心有能力挫敗任何外部勢力幹涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」

拜登重申華府對台政策未變 京外交部用一首歌回應

▲ 中國東部戰區在台島周邊軍演 嚴正警告美台勾連

正在日本訪問的拜登較早時表示，如果中國大陸攻打台灣，美國準備作出軍事干預。拜登的言論被外界視為偏離在台灣問題上的「戰略模糊」立場。白宮其後發表回應，試圖淡化拜登言論，強調華府未有改變對華立場。美國國防部長奧斯汀亦強調，美國並沒有改變對台灣的政策，並認為總統拜登並沒有宣布，要改變美國對台軍事援助政策。

在北京，外交部發言人汪文斌昨日說，美國如果在錯誤的道路上走下去，不僅將給中美關係造成難以挽回的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價。他奉勸美方聽一首中國老歌，「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的，有獵槍。」

責任編輯：李冰琪

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