習近平視像會見聯合國人權專員 稱在人權問題上無「理想國」

央視新聞報道，國家主席習近平今日（25日）在北京以視頻方式會見聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）。他表示，在人權問題上，不存在十全十美的「理想國」，不需要對別國頤指氣使的教師爺，更不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，以人權為藉口干涉別國內政。

習近平表示，人權保障沒有最好，只有更好。中國願意在平等和相互尊重基礎上，同各方積極開展人權對話和合作。擴大共識、減少分歧、相互借鑒、共同進步，共同推進國際人權事業，造福各國人民。

報道指，巴切萊特表示，感謝中方克服疫情困難接待她訪華，這是17年來聯合國人權高專首次訪華。她將同中國政府和社會各界人士廣泛接觸、直接溝通，相信這次訪問將有助於她更好了解中國。她欽佩中方在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等方面所作努力和取得的成就，讚賞中方為維護多邊主義、應對氣候變化等全球性挑戰、促進全球可持續發展等方面發揮的重要作用。高專辦願同中方加強溝通，探討合作，為促進全球人權事業進步作出共同努力。

巴切萊特周一抵達中國，展開六日訪華行程，期間將前往新疆的烏魯木齊和喀什。美國早前稱，認為中國不可能安排她全面掌握新疆的人權狀況，認為她同意訪華是錯誤。

國務委員兼外交部長王毅早前與巴切萊特會面，並送上由習近平講話彙編的「人權論述」中英對照本。王毅在會面中指，中國在大力推進自身人權事業發展的同時，還推動構建人類命運共同體。王毅又說，發展國際人權事業要堅持「相互尊重，不把人權政治化，不搞雙重標准」。他說，在此基礎上，中國願同人權高專辦開展建設性合作。

另據彭博社報導，巴切萊特早前還與駐華100名外國使節進行視頻會談。有與會者透露，巴切萊特表明，她這趟中國行旨在推廣、保護和尊重人權，並非開展調查。針對西方外交官關注她訪問新疆行程會否受限，巴切萊特回應說，設定過高期望將引致失望。

美國務院：巴切萊特同意訪問是一個錯誤

美國國務院發言人普賴斯表示：「我們不預期中國會給予（巴切萊特）所需途徑，以對新疆的人權狀況進行完整及不受操控的評估，我們認為在現時條件下，同意訪問是一個錯誤。」

英國外相卓慧思就敦促中國容許巴切萊特可以充分及不受限制地進入新疆，以實地進行徹底評估。中國駐英國大使館回應稱沒有資格及權利，對中國政府及聯合國指手劃腳。



外交部發言人汪文斌周二表示，中方歡迎巴切萊特高專對中國進行訪問，將為她的這次訪問提供便利。這次訪問是一次增進了解之旅，加強合作之旅，也是正本清源之旅，目的是增進雙方交流與合作，促進國際人權事業發展。他又指藉人權問題搞政治操弄、編造謊言抹黑中國的圖謀是不會得逞。

▲ 國務委員兼外交部長王毅早前與巴切萊特會面。

聯合國人權專員下周訪華將赴新疆 美深表關切

責任編輯：蒯宇澄

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