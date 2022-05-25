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原創者回應劉德華奧迪廣告涉抄襲：三方達成協議 文案已免費授權

社會熱點 13:49 2022/05/25

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奧迪（Audi）日前發布由劉德華拍攝的廣告片，被揭抄襲後下架。文案原創者「北大滿哥」再度就事件作出回應，稱三方已經達成協議，他將免費授權讓廣告使用文案。

北大滿哥今日（25日）凌晨在社交平台發佈聲明，稱奧迪公司、上思廣告負責人已向其當面道歉，態度非常誠懇，他表示願意接受道歉。

另外，北大滿哥指，目前三方已經達成協議，他亦將去年小滿作品的文案進行免費授權，並稱自己沒有收費，「商業訴求並不是我的目的，希望這次事件能夠讓人們對內容、原創更加的關注。」

劉德華回應奧迪廣告涉抄襲：深感遺憾 百分百尊重原創

劉德華奧迪廣告涉炒襲 官方致歉下架影片 人民日報：零容忍
 
上周六（21日）即傳統節氣「小滿」當天，一汽奧迪各官方渠道發布由劉德華主演的廣告影片《人生小滿》，引發大量關注和轉發。同日晚上，賬號為「北大滿哥」的用戶表示，有關廣告涉嫌抄襲他此前影片的文案內容。

奧迪和廣告創意代理方上思廣告隨後發布道歉聲明。劉德華也在官方後援會APP「華仔天地」發文表示對此事深感遺憾，「奧迪和廣告公司現正認真處理中。」

律師：奧迪及廣告公司應承擔侵權責任

針對廣告影片抄襲一事，《澎湃新聞》引述上海德禾翰通律師事務所高級合夥人衛峰律師表示，奧迪公司作為廣告主，對該廣告的製作具有決定權，而廣告公司是該廣告的直接創作者，直接抄襲北大滿哥的文案，雙方都應承擔侵權的責任。

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衛峰另稱，在廣告行業，類似糾紛比較常見。結果一般分為兩種，一種是各方達成和解，侵權方買下版權，或支付許可費，由被侵權方進行授權使用。另一種則是和解未達成，被侵權方提起訴訟，追究侵權者的侵權責任。

「通常而言，在類似案件中，和解是對各方比較有利的選擇。」衛峰補充說，「本案中，由於此次事件是由廣告公司抄襲而引起，奧迪作為廣告主事後應該會要求廣告公司承擔責任。」

數據顯示，2021年，奧迪在華銷量為72.7萬輛，按年下滑3.6%，在全球銷量中佔比約43%。中國是奧迪全球最大單一市場，但近年來銷量屢屢落於寶馬、奔馳之後，2021年，寶馬在華交付量為84.6萬輛，奔馳則為75.9萬輛，奧迪再次墊底。

責任編輯：易燕丹

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