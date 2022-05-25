  • 27°C
香港時間 : 2022525日 (三) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全國穩住經濟大盤電視電話會議召開 促地方出台穩經濟政策

經濟脈搏 15:33 2022/05/25

分享：

分享：

國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施兩天後，今日（25日）下午3時召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地狠抓落實，抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策。國辦同步公布新政策文件，提出進一步盤活存量資產擴大有效投資，支持各地新建的重點領域及重大工程。

內媒財新報道，此次會議在省、市、縣設立分會場，各級政府領導及政府主要組成單位負責人將參加或收聽收看。

國務院辦公廳今發布《關於進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》提出，精準有效支持新項目建設。盤活存量資產回收資金擬投入新項目建設的，優先支持綜合交通和物流樞紐、大型清潔能源基地、環境基礎設施、「一老一小」等重點領域項目，重點支持「十四五」規劃102項重大工程，優先投入在建項目或符合相關規劃和生態環保要求、前期工作成熟的項目。有關部門應加快相關項目審批核准備案、規劃選址、施工許可等手續辦理，促進項目盡快落地實施。

該文件提出， 一推動建設任務重、投資需求強、存量規模大、資產質量好的地區，積極盤活存量資產，籌集建設資金，支持新項目建設，牢牢守住風險底線。二推動地方政府債務率較高、財政收支平衡壓力較大的地區，加快盤活存量資產，穩妥化解地方政府債務風險，提升財政可持續能力，合理支持新項目建設。

三是圍繞落實京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展等區域重大戰略以及推動海南自由貿易港建設等，鼓勵相關地區率先加大存量資產盤活力度，充分發揮示範帶動作用。

４月以來的疫情封控重創中國經濟，政府近期集中釋放扶持政策。總理李克強日前主持召開國務院常務會議，部署穩經濟一攬子6方面共33項措施，包括在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元（人民幣，下同），全年退減稅2.64萬億元。人行、銀保監昨日要求，加快已授信貸款的放款進度，保持房地產信貸平穩增長；金融系統要用好用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟高質量發展。

李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等

人行：引導金融機構全力以赴加大貸款投放 撐實體經濟

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

彭博：中國今年穩經濟政策規模已超5萬億美元 或繼續加碼
2022/05/20
彭博：中國今年穩經濟政策規模已超5萬億美元 或繼續加碼
「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問
2022/05/23
「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問
李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等
2022/05/23
李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等
人行：引導金融機構全力以赴加大貸款投放 撐實體經濟
2022/05/24
人行：引導金融機構全力以赴加大貸款投放 撐實體經濟

你可能感興趣

彭博：中國今年穩經濟政策規模已超5萬億美元 或繼續加碼
16:26 2022/05/20
彭博：中國今年穩經濟政策規模已超5萬億美元 或繼續加碼
「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問
17:45 2022/05/23
「關在家沒消費」內地經濟學家1個月僅碌卡11.4元 引銀行詢問
李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等
19:44 2022/05/23
李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等
疫情 增值稅留抵退稅 經濟 中國銀行保險監督管理委員會 中國人民銀行 金融機構 李克強 中國

下一篇文章

中國4月手機出貨量按年下降34% 按月跌逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

商務部回應「印太經濟框架」︰合作不應是歧視排他
商務部回應「印太經濟框架」︰合作不應是歧視排他
人行：引導金融機構全力以赴加大貸款投放 撐實體經濟
人行：引導金融機構全力以赴加大貸款投放 撐實體經濟
王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10%
王心凌翻紅 粉絲喊話買股票應援 芒果超媒逆市勁升10%
內地專家談買樓好時機 網民「建議專家不要建議」變熱搜
內地專家談買樓好時機 網民「建議專家不要建議」變熱搜
新一輪穩樓市政策現三大特征 專家：信心不足是大問題
新一輪穩樓市政策現三大特征 專家：信心不足是大問題
拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）
拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款