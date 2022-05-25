全國穩住經濟大盤電視電話會議召開 逾十萬人參加規模罕見

國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施兩天後，據報今日（25日）下午3時召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地狠抓落實，抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策。

內媒財新報道，此次會議在省、市、縣設立分會場，各級政府領導及政府主要組成單位負責人將參加或收聽收看。

按照全國2844個區縣計算，這次會議的規模將超過十萬人。一位基層幹部表示，此前國務院也有電視電話會直達縣一級，但像現在橫向到邊縱向到底，這麼大的陣勢的極為少見。報道又引述被通知參與官員指，省領導提及要用超常規手段刺激經濟。

同時，國務院辦公廳今公布新政策文件，提出進一步盤活存量資產擴大有效投資，支持各地新建的重點領域及重大工程。

《關於進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》提出，精準有效支持新項目建設。盤活存量資產回收資金擬投入新項目建設的，優先支持綜合交通和物流樞紐、大型清潔能源基地、環境基礎設施、「一老一小」等重點領域項目，重點支持「十四五」規劃102項重大工程，優先投入在建項目或符合相關規劃和生態環保要求、前期工作成熟的項目。有關部門應加快相關項目審批核准備案、規劃選址、施工許可等手續辦理，促進項目盡快落地實施。

該文件提出， 一推動建設任務重、投資需求強、存量規模大、資產質量好的地區，積極盤活存量資產，籌集建設資金，支持新項目建設，牢牢守住風險底線。二推動地方政府債務率較高、財政收支平衡壓力較大的地區，加快盤活存量資產，穩妥化解地方政府債務風險，提升財政可持續能力，合理支持新項目建設。

三是圍繞落實京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展等區域重大戰略以及推動海南自由貿易港建設等，鼓勵相關地區率先加大存量資產盤活力度，充分發揮示範帶動作用。

４月以來的疫情封控重創中國經濟，政府近期集中釋放扶持政策。總理李克強日前主持召開國務院常務會議，部署穩經濟一攬子6方面共33項措施，包括在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元（人民幣，下同），全年退減稅2.64萬億元。人行、銀保監昨日要求，加快已授信貸款的放款進度，保持房地產信貸平穩增長；金融系統要用好用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟高質量發展。

李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等

人行：引導金融機構全力以赴加大貸款投放 撐實體經濟

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道