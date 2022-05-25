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台灣單日本土病例反彈至近9萬宗 死亡數再創新高

社會熱點 15:21 2022/05/25

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台灣新增的本土病例回升至逾8.9萬宗，76人死亡創單日新高，新北、桃園等北部縣市的疫情仍最嚴重，當局本周初稱疫情「控制得宜」的說法受到質疑。

台流行疫情指揮中心公布，新增病例89,352宗，包括新北21,350宗，桃園10,355宗，高雄9,792宗，台中9,766宗，台北9,085宗，台南5,904宗等。

當地25日正式開始為5至11歲兒童接種BioNTech兒童疫苗，由於兒童在本波疫情中佔比例多，加上首批疫苗數量不多，預約難度高，有醫院電話幾乎全日繁忙。台教育部研究讓高中停課標準比照幼稚園，即只要班上有1人確診，全班停課3日。截至24日，全校性暫停回校上課的學校和機構，已超過5400間。

疫情打擊社會經濟活動，當地媒體指，5月以來，主題樂園增加休園，端午連假間的台鐵售票率不到兩成，長途巴士不到一成，比去年全台三級警戒還時更差。

另外，上周末起，當地疫情曾一度連續下降4日，衛福部長陳時中曾稱這表明疫情已控制得宜，但隨後再出現反彈。國民黨籍的前總統馬英九在Facebook批評當局不作為，刀並質問說過的「超前布署」在哪裡？這就是所謂的「控制得宜」？該黨的高雄市議員李雅靜亦呼籲陳時中，改用務實的態度積極防疫。

台灣單日感染降至8萬以下 台北市長柯文哲染疫（更新版）

台灣連續兩日新增染疫破6萬 最快下周開打第四針

責任編輯：陳建錫

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疫情 政治 台灣 國民黨 馬英九

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