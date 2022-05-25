朱光耀：今年若順利實現5.5%經濟增長 中國將跨入高收入國家行列

國家財政部原副部長朱光耀表示，實現2022年經濟社會發展目標具有重大的戰略意義。如果中國今年順利實現約5.5%經濟增長，將加入高收入國家行列；但中國仍然是最大發展中國家。

朱光耀今日（25日）在「2022新京智庫春季峰會」上發表演講，指出世界經濟面臨著空前嚴峻的挑戰，國際貨幣基金組織（IMF）今年以來已連續兩次下調2022年全球經濟增長預測至3.6％。

朱光耀表示，疫情令全球生產受到極大衝擊，生產鏈、供應鏈和價值鏈亦受到嚴重挑戰，特別是高技術產品芯片的生產供應。同時美聯儲超常規的貨幣政策調整正在進行中，能否遏制通貨膨脹，仍存在很大的不確定性。加上俄烏衝突持續，聯合國秘書長古特雷斯曾明確警告，這場危機可能導致全球能源、糧食和金融危機，也可能令高達7億人重新陷入貧困。

IMF總裁指中國清零政策行不通 但不太擔心中國經濟

國家統計局：有基礎實現5.5%的經濟增長 要付出艱苦努力

朱光耀認為，在地緣政治衝擊下，世界經濟遭受極為負面影響，中國發展的外部環境確實極其複雜、嚴峻和不確定。而三、四月份以來，內地部分地區疫情反覆，對經濟生產帶來負面影響；需求收縮、供給衝擊、預期減弱的挑戰繼續存在。

他強調，要堅決貫徹中央政治局會議的部署，努力完成2022年經濟社會發展目標。另提出，要出台支持經濟發展的具體政策措施，並加大現在已經出台的穩定經濟增長政策的落實力度。存量政策要加快落實執行，比如減稅降費，用好各項貨幣政策工具，加大金融對實體經濟的支持措施。同時，要做好增量政策的預先準備。政策發力要適度靠前，把握好目標導向政策前提下的提前量和冗餘度。

朱光耀表示，目前中國人均GDP為12438美元，而世界銀行更新的高收入國家標準是12695美元，中國與世界銀行的高收入國家標準相差只有257美元。如果中國今年順利實現約5.5%經濟增長，將加入高收入國家行列；但中國仍然是最大發展中國家，「還要做不斷的努力，在2035年初步實現中國的社會主義現代化。」

責任編輯：易燕丹

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