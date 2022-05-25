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滬指漲超1%重回3100點 港口航運板塊大幅走強

經濟脈搏 15:50 2022/05/25

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A股三大指數今日集體收漲，滬指上漲1.19%收復3100點。上漲股票數量超過4000個股，行業板塊全線飄紅，航運港口、電力、汽車、文化傳媒、採掘板塊大漲。

早盤滬指保持強勢震蕩，深證成指和創業板指一度轉跌，臨近午市收盤前翻紅。午後旅遊、酒店餐飲、軍工、汽車板塊的相繼活躍，推動滬指一度漲超1%成功重返3100點之上，但成交額較前一個交易日大幅下降。

滬指收報3107.46點，成交額3423億元（人民幣，下同）；深成指收報11143.18點，漲0.70%，成交額4163億元；創業板指收報2325.60點，漲0.32%，成交額1294億元。

從盤面上看，傳媒板塊午後走強，公用事業、交通運輸等板塊漲幅靠前，酒類、鋰礦板塊則表現不佳。

全國穩住經濟大盤電視電話會議召開 促地方出台穩經濟政策

朱光耀：今年若順利實現5.5%經濟增長 中國將跨入高收入國家行列

個股方面，兩市4042個股上漲，651個股下跌，平盤有107個股股票。

兩市成交7621億元，共有123只股票漲幅在9%以上，21只股票跌幅在9%以上。

滬指漲超1%重回3100點 港口航運板塊大幅走強

華安證券指出，在昨日市場大幅調整後，投資者對近期反彈過順、調整在即的擔憂將得到充分的緩釋，對政策利空敏感、利好鈍化的現象將得到有效緩解，情緒化下跌不可持續。後續內部在全國疫情形勢不斷好轉、抓緊抓實疫情防控初現效果後，4、5月經濟將迎來階段性底部。政策在疫情擾動結束後進入全面發力期。

另一方面，目前隨著上海地區階段性復產復工，各項穩增長增量政策逐步出台和落地：貨幣政策「有的放矢」，短期流動性合理充裕的支撐不變；財政加碼節奏加快；部分省市穩地產政策不斷落地。政策加碼加力的加持下，經濟將築底向好。

責任編輯：李冰琪

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