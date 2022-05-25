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王毅談G20峰會 促東道主印尼「經濟歸經濟」

國情動向 16:03 2022/05/25

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印尼主辦的今屆二十國集團（G20）峇里島峰會將破例邀請烏克蘭總統澤連斯基參加，中國務委員兼外長王毅今日（25日）應約同印尼外長蕾特諾通電話，重點就該峰會交換意見。王毅指，G20一直是經濟論壇，而非政治論壇，政治安全問題應在聯合國安理會討論，呼籲印尼引領G20正確方向。

外交部新聞稿指，王毅在通話中稱，中方堅定支持印尼辦好峰會，今年來，習近平主席同佐科總統兩度通話，達成重要共識。全球治理進入「亞洲時刻」，印尼、泰國、柬埔寨將分別主辦重要多邊會議，中國也在籌備金磚國家領導人會晤。中方完全支持並積極呼應三方前不久發表聯合聲明，發出亞洲加強團結、共迎挑戰的一致聲音。面對動亂頻仍的國際局勢，亞洲國家應為地區乃至世界和平穩定發展發揮積極作用。

王毅又稱，佐科總統多次強調，G20自成立之初就是經濟論壇，而非政治論壇，中方完全贊同。聯合國安理會才是討論政治安全問題的正確平台，G20則應堅持聚焦宏觀經濟政策協調的定位，履行其應有使命。中方堅定支持印尼發揮主席國作用，排除乾擾實現既定議程目標，引領G20正確方向，這也符合絕大多數G20成員和國際社會的共同期待。另外，雙方還就烏克蘭問題交換意見，一致呼籲國際社會應共同致力於停火止戰、恢復和談、重建和平。

責任編輯：陳建錫

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