李克強：確保二季度經濟合理增長 失業率盡快下降

國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施後，今日（25日）下午召開全國穩住經濟大盤電視電話會議。總理李克強在會上提出，紮實推動穩經濟各項政策落地見效，穩市場主體、保就業、保民生，確保經濟運行在合理區間。確保二季度經濟合理增長，失業率盡快下降。

央視報道，李克強指出，3月份以來，尤其是4月份，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和某種程度上比2020年疫情嚴重衝擊時候還大。要在防控好疫情同時完成經濟社會發展任務、防止單打一、一刀切。各地要在助企紓困上政策能出盡出。

他提到，把穩增長放在更突出位置。國務院確定的一攬子政策5月底前要出台實施細則。國務院將派出督查組對此督查。各地二季度經濟主要指標將由國家統計部門實事求是公布。

全國穩住經濟大盤電視電話會議召開 逾十萬人參加規模罕見

各省市隨後召開會議作具體部署。據浙江新聞報道， 省長王浩強調，要進一步研究政策、爭取政策、用好政策，按照「全面頂格、能出盡出、精準高效」要求，全面落實助企紓困各項政策，一項不漏、一點不漏，推動政策精準滴灌、直達快享，讓市場主體早受益、真解渴。

推進重大項目早開工早見效，抓緊謀劃實施一批多年想乾而沒有乾的重大項目，用足用好專項債，盡快形成實物工作量。抓住穩產業鏈供應鍊和保重點區域、重點行業、重點企業「兩個關鍵」，更好發揮工業在穩增長中的主支撐作用。保障重點外貿企業生產，加強重大外資項目招引，促進外貿外資平穩較快增長。

促進汽車、家電等大宗消費，承接好疫情之後消費「回補」，提升平台消費創造能力。推動房地產市場平穩健康發展，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求。加大金融支撐保障力度，推動還本付息政策應延盡延、符合續貸條件企業應續盡續，擴大普惠金融覆蓋面，推動綜合融資成本穩中有降。

責任編輯：蒯宇澄

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