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日媒：iPhone 14研發因上海封城遭到延誤

社會熱點 21:48 2022/05/25

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上海封控措施重創經濟之餘，也令許多跨國企業面臨供應鏈中斷，日媒報道，蘋果今年至少有一款新iPhone的開發進度，已因此而落後原定計劃。

《日經亞洲評論》引述多名消息人士指，蘋果公司今年準備推出四款新iPhone，當前均處於工程驗證測試（EVT）的開發階段，但在上海實施封控後，其中一個型號的測試比計劃時間遲了3周。蘋果公司已要求供應商加快產品開發工作，以彌補損失的時間。但上海復工緩慢，要追回進度極具挑戰性。

據蘋果預計，在最壞的情況下，這可能會影響新手機的制造進度和初始產量，以及度高達80億美元的季度收入。

報道提到，通常情況下，所有iPhone型號會在6月底前完成EVT並進入驗證階段，以期所有型號能在8月底至9月首周準備好量產。一名消息人士說，如果驗證階段的工作能夠加快，並在6月底或7月初左右進入下一階段，那麽應該仍有可能滿足9月初的大規模生產期限，但這仍取決於驗證階段是否能夠加快。

為應對下半年新機生產的人力需求，蘋果公司據報已要求鴻海提前兩個月展開富士康鄭州工廠的員工招聘，避免當地封控措施與供應鏈不順對生產造成影響。鄭州工廠本周起已展開面試，返費（求職者獎金）達5500元人民幣，主因應蘋果要求提前儲備人力，以免遇到疫情封控，導致工廠人力出現缺口。

上海增387宗本土感染 黃浦即日起開展三輪核酸檢測

台企廣達證實上海廠員工騷動 指已平復不影響生產

責任編輯：陳建錫

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