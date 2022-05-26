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布林肯中國政策演講會冇新意？怎麼說一件事最受關注

國情動向 10:04 2022/05/26

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布林肯中國政策演講會冇新意？怎麼說一件事最受關注

美國國務卿布林肯會於中國時間周四（26日）晚上，發表美國對中國政策演講。這預料會是拜登政府至今最全面的對華政策聲明。縱俄烏戰爭仍在繼續，美媒透露，布林肯在演講中料會繼續把中國，而非俄羅斯視為美國頭號對手，但演講內容相信不會有太多之前未出現過的表述。不過，美國總統拜登日前聲言會協防台灣，事後又澄清美國對台海戰略模糊政策不變下，外界關注布林肯會在對華政策演講中有何正式表述。

布林肯對中國政策演講原定於5月5日發表，但因感染新冠肺炎而被迫推遲。彭博社稱，演講原要為拜登上任後首次訪問亞洲鋪路，現在卻排到之後；知情人士表示，儘管外界密切關注演講以觀察美國對華政策演變，但演講預計不會有多少新內容。

Politico報道，布林肯發表的對華政策會以特朗普時期政策為模板，會概述戰略而非描述細節。

《華爾街日報》稱，布林肯會表明，美國將中國而非俄羅斯，視為最大的地緣政治競爭對手。不過，有專家表示這次演講內容不會與白宮過去一年的表述有何大不同，即與盟國合作，與中國對抗和競爭，同時建立「防護欄」，防止競爭變成徹底敵對。

俄烏戰爭分散了美國注意力，關於如何同時應對俄羅斯和中國帶來的挑戰也引發辯論。在此之下，布林肯料會強調中國與俄羅斯的「政治結盟」，將俄羅斯及中國各自帶來的挑戰聯系起來，並強調兩者聯合為全球秩序「帶來風險」。

此外，布林肯對台灣問題有何新表述也是外界一大關注點。拜登本周在日本回答傳媒提問時揚言，若中國大陸攻台，美國會「武力護台」，隨後拜登及白宮卻都澄清美國對台政策沒有變化。對此有專家表示，美國一直嘗試防止出現最壞的情況，布林肯料會仔細斟酌語言，重申「一個中國」政策。

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